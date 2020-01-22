Şirinyalı'da yeni trafik düzenlemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şirinyalı'da yeni trafik düzenlemesi - Son Dakika

Şirinyalı'da yeni trafik düzenlemesi

7 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, Şirinyalı Mahallesi'nde İsmet Gökşen ve Çınarlı Caddeleri arasında kalan 1497 Sokak'ta, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca trafik düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Şirinyalı'da yeni trafik düzenlemesi, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, Şirinyalı Mahallesi'nde İsmet Gökşen ve Çınarlı Caddeleri arasında kalan 1497 Sokak'ta, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca trafik düzenleme çalışması gerçekleştirdi.


Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışmalarıyla güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayan Muratpaşa Belediyesi, aralarında Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü gibi 10'un üzerinde kamu kurum ve kuruluşunun yer aldığı UKOME'nin kent içi trafik düzenine ilişkin aldığı kararları da yerine getiriyor. Belediye ekipleri, bu kapsamda son olarak Şirinyalı Mahallesi'nde 1497 Sokak'ta taşıt trafiğini geliş-gidiş istikameti olarak ikiye böldü. İsmet Gökşen ve Çınarlı Caddeleri arasında kalan yolda belediye ekipleri trafiği ikiye ayıran refüj düzenlemesinin yanı sıra kavşak düzenlemesi de yaptı. Ekipler ayrıca sokakta yaya geçitleri de oluşturdu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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