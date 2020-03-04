Şirinyalı'yanın 15 yıllık doğalgaz özlemi bitiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şirinyalı'yanın 15 yıllık doğalgaz özlemi bitiyor - Son Dakika

Şirinyalı'yanın 15 yıllık doğalgaz özlemi bitiyor

6 saat önce

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mart ayı meclis toplantısında 15 yıldır doğalgazın ulaşmadığı Şirinyalı ile ilgili sorunun çözüldüğünü ve 1-2 ay içinde Şirinyalıların doğalgaz ile buluşacağını belirtti.

Şirinyalı'yanın 15 yıllık doğalgaz özlemi bitiyor, System.String[]

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mart ayı meclis toplantısında 15 yıldır doğalgazın ulaşmadığı Şirinyalı ile ilgili sorunun çözüldüğünü ve 1-2 ay içinde Şirinyalıların doğalgaz ile buluşacağını belirtti.


Körfez Belediyesi'nin Mart ayı meclis toplantısı Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen meclis toplantısı öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantıda İlimtepe Mahallesi'nde bulunan binanın lise yapılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi maddesi oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Şener Söğüt, "TOKİ'nin konutları için önümüzdeki hafta kura çekimi yapılacak. O konutlarla birlikte bölgede nüfus artışı olacak ve lise için gerekli olan öğrenci sayısına ulaşmış olacak. Bedelsiz olarak 10 yıllığına lise yapılmak kaydıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis ediyoruz" diye konuştu.


Hakkari Çukurca Belediyesi ile 'Kardeş Şehir' olunması maddesi de oy birliği ile kabul edilirken Başkan Şener Söğüt ayrıca Şirinyalı'ya 15 yıl sonra doğalgazın önümüzdeki 2 ay içinde geleceğini belirterek, "Bu konuda ciddi adımlar atıldı. Bir sıkıntı vardı ve giderildi. Yakın bir zamanda Şirinyalı'nın tamamına doğalgaz verilmiş olacak" ifadelerini kullandı. Hereke'de de halk ekmek büfelerinin açılacağını belirterek, "Bu konuda vatandaşlarımızın talepleri vardı. Yer konusunda çalışmalarımız başladı" şeklinde konuştu.


Konuşmasına devam eden Başkan Söğüt 1 yılda yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Toplantı daha sonra dilek ve temenniler bölümü ile devam etti. Nisan ayı meclis toplantısının da 2 Nisan Perşembe günü saat 15.00'te yapılması kararlaştırıldı. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
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