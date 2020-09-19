Şirinyer Parkına kadın eli değdi - Son Dakika

Buca'nın sembollerinden Şirinyer Parkına kadın eli değdi. Buca Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi'nin kursiyerleri, Sıfır Atık Projesi kapsamında ürettikleri rengarenk el emeği örgüleri parka astı. Parka yeni bir hava katan çalışma, aynı zamanda çevre farkındalığına da dikkat çekti.

Kadınların toplumsal hayatın her alanında var olmaları için çalışan Buca Belediyesi, kentin çehresini kadınların el emekleriyle güzelleştirdi. Buca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Kadın Aktivite Merkezi'nin kursiyerleri, Sıfır Atık Projesi için farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Kadınların özellikle pandemi döneminde evde kaldıkları zamanı verimli şekilde geçirmelerine katkı sağlayan proje kapsamında, kursiyerler artık iplerden el emeği örgüler hazırladı.

Türk bayrağı deseninden Türk kültürüne özgü kültürel el işlemelere kadar çeşit çeşit hazırlanan örgüler, kadınlar tarafından birleştirilerek dev bir motif oluşturuldu. Ardından bu çalışmalar Şirinyer Parkındaki ağaçlara ve yürüyüş yolunun üzerine asıldı. Projeyle birlikte bir yandan sıfır atık projesine dikkat çekilirken bir yandan da parkta rengarenk bir görüntü oluşturuldu. - İZMİR