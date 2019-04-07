Sirk Gösterisi
22 dakika önce
Gösteriyi izlemeye gelenler Sirk gösterisinden görüntüler Bisiklet cambazının gösterisi Palyaço gösterisi Seyirci detayları Mustafa Batmaz'ın konuşması Nurşin Bayram'ın konuşması Şırnak'ta sirk gösterisi ŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta sirk gösterisi yapıldı.
Gösteriyi izlemeye gelenler
Sirk gösterisinden görüntüler
Bisiklet cambazının gösterisi
Palyaço gösterisi
Seyirci detayları
Mustafa Batmaz'ın konuşması
Nurşin Bayram'ın konuşması Şırnak'ta sirk gösterisi
ŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta sirk gösterisi yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki gösteriye aileleriyle katılan çocuklar, palyaço, sihirbaz ve yüksek hava gösterileri dolayısıyla heyecanlı anlar yaşadı.
Çocuklarıyla beraber sirk gösterimine geldiğini belirten Mustafa Batmaz, "Şırnak'ta bur tür gösterilere çocukların ihtiyacı var. Bu tür etkinliklerin her zaman yapılması gerekiyor." dedi.
Çocuklardan Nurşin Bayram ise ilk defa sirk gösterimini izlediğini ve çok beğendiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:03 Kaynak: AA
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