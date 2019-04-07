Sirk Gösterisi

Gösteriyi izlemeye gelenler Sirk gösterisinden görüntüler Bisiklet cambazının gösterisi Palyaço gösterisi Seyirci detayları Mustafa Batmaz'ın konuşması Nurşin Bayram'ın konuşması Şırnak'ta sirk gösterisi ŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta sirk gösterisi yapıldı.

Gösteriyi izlemeye gelenler

Sirk gösterisinden görüntüler

Bisiklet cambazının gösterisi

Palyaço gösterisi

Seyirci detayları

Mustafa Batmaz'ın konuşması

Nurşin Bayram'ın konuşması Şırnak'ta sirk gösterisi

ŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta sirk gösterisi yapıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki gösteriye aileleriyle katılan çocuklar, palyaço, sihirbaz ve yüksek hava gösterileri dolayısıyla heyecanlı anlar yaşadı.



Çocuklarıyla beraber sirk gösterimine geldiğini belirten Mustafa Batmaz, "Şırnak'ta bur tür gösterilere çocukların ihtiyacı var. Bu tür etkinliklerin her zaman yapılması gerekiyor." dedi.



Çocuklardan Nurşin Bayram ise ilk defa sirk gösterimini izlediğini ve çok beğendiğini söyledi.

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