Son Dakika Haberleri: "Sirk" müzikali sahnelendi
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"Sirk" müzikali sahnelendi

6 saat önce

Golden Mask Rusya Sahne Sanatları Festivali ve İstanbul Tiyatro Festivali iş birliğinde Zorlu PSM'de sahnelenen etkileyici gösteriye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Golden Mask Rusya Sahne Sanatları Festivali ve İstanbul Tiyatro Festivali iş birliğinde Zorlu PSM'de sahnelenen etkileyici gösteriye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.


Canlı orkestra eşliğinde iki saate yakın süren tek perdelik oyunda Ingeborga Dapkunaite, Stanislav Belyaev, Sergey Epishev, Andrey Fomin, Natalia Nozdrina, Gladstob Mahib, Roman Shalyapin, Anton Eskin, Danila Rassomakhin, Pavel Rassomakhin, Alexey Miranov rol aldı.


Bestelerini Ivan Kushnir'in yaptığı eser, Rusça sahnelenirken Türkçe ile İngilizce üst yazıya yer verildi. Eserin kostüm ve dekor tasarımı Maria Tregubova, ışık tasarımı Ivan Vinogradov, koreografisi ise Vladimir Varnava imzası taşıyor.


Rusya'nın köklü tiyatrosu Theatre of Nations tarafından kurgusal bir dünyayı sahneye taşıyan müzikal eser, yönetmen Grigory Alexandrov'un 1936 yapımı kült filmi "Sirk"ten ilham alıyor. Maxim Didenko'nun "retrofütüristik" olarak tanımladığı eserde, lirizmin yanında mizahi atmosfer içinde insan bedeninin kırılganlığı dikkati çekiyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:46 
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