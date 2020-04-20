Sirke ihracatından ilk çeyrekte 1 milyon doların üzerinde gelir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sirke ihracatından ilk çeyrekte 1 milyon doların üzerinde gelir - Son Dakika Ekonomi

Sirke ihracatından ilk çeyrekte 1 milyon doların üzerinde gelir

6 saat önce

Türkiye'den bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 158 bin dolarlık sirke ihracatı gerçekleştirildi.

Sirke ihracatından ilk çeyrekte 1 milyon doların üzerinde gelir, System.String[]

Türkiye'den bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 158 bin dolarlık sirke ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, sektördeki firmalar, en fazla dış satımını Suudi Arabistan'a yaptı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 317 bin dolarlık ürün gönderilen Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen ihracat, bu sene aynı dönemde yüzde 24,6 azalışla 239 bin dolara geriledi.

İhracatta ikinci sırada yer alan Irak'a yapılan dış satımda yüzde 3,9'luk artış kaydedildi. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat 175 bin dolardan 182 bin dolara yükseldi.

Üçüncü sıradaki Almanya'ya yapılan ihracat ise yüzde 15,86 artışla 115 bin dolardan 133 bin dolara çıktı.

Suudi Arabistan, Irak ve Almanya'ya yapılan dış satım, toplam ihracatın yüzde 48'ini oluştururken, Türkiye'den bu yılın ilk çeyreğinde yapılan sirke ihracatından 1 milyon 158 bin dolarlık gelir elde edildi.

İsrail, Belçika ve İsveç'e ihracat artışı

Sektörün önemli pazarlarından ABD'ye yapılan ihracat ise yüzde 24 artarak 60 bin dolardan 75 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 19 bin dolarlık sirke gönderilen İsveç'e bu yılın aynı döneminde 35,6 bin dolarlık ürün satıldı.

Belçika'ya yapılan dış satım da ikiye katladı. Söz konusu ülkeye gerçekleştirilen ihracat 14 bin dolardan 28 bin dolara çıktı.

Sektördeki firmaların geçen yıl 12 bin dolarlık sirke sattığı İsrail'e bu yılın ilk çeyreğinde yapılan dış satımdan 25 bin dolar gelir elde edilerek, söz konusu ülkeye ihracat ikiye katlandı.

Suudi Arabistan, Türkiye, İhracat, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:04 Kaynak: AA

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