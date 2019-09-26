Sirkeci'de vatandaşların deprem nedeniyle kaçış anı kamerada
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Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda vatandaşların kaçış anları kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda vatandaşların kaçış anları kameralara yansıdı.
Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda bulunan vatandaşların yaşadığı korku güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar yer alıyor. - İSTANBUL
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