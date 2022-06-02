Sirkeci Garı'nda "El Emeği Sergisi" açıldı

Fatih Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim Biriminin düzenlediği "El Emeği Sergisi", tarihi Sirkeci Tren Garı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, Fatih Belediyesi bünyesindeki Karınca Eğitim Birimi'nin Fatih Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlediği kursları bitiren 3 bin 721 kursiyerin el ürünlerinin yer aldığı ürünler yer alıyor.

Katılımcılar, 9 eğitim biriminde toplam 47 branşta eğitim gördü. Kursiyerler, aldıkları eğitimle aile bütçesine katkıda bulunmak için yaptıkları el işi ürünlerini Sirkeci Tren Garı'nda 7 Haziran'a kadar sürecek olan sergide satışa sunuyor.

Serginin açılışını yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, eşi İlknur Turan ile birlikte stantları tek tek gezerek, eserleri inceledi.

Programda konuşan Ergün Turan, şunları kaydetti:

"Bir belediye başkanı olarak, kendilerine sunduğumuz imkanları, en iyi şekilde değerlendirerek bir katma değere dönüştürdükleri için hanım kardeşlerimizle ne kadar iftihar etsem azdır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Fatih'te, kadınlarımızın üretime katılmaları için elimizden ne geliyorsa yaptık. Kadınlarımızın içindeki girişimcilik ruhunu harekete geçirecek, yararlı projelere imza attık. Karınca Eğitim Birimi'nin faaliyetleri bunun en somut göstergelerinden biri. İyiliğinizle, şefkatinizle, gayretinizle, üretme aşkınızla, Fatihimizin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağınızdan eminim. Bu vesileyle sergiyi gezip buradaki eserlerden ilham alan bütün kadınlarımızı da Karınca kurslarına davet ediyorum."