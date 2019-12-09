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Sirkeci garında yangın

6 saat önce

Sirkeci Tren Garı'ndaki 112 Acil İstasyonu'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

Sirkeci Tren Garı'ndaki 112 Acil İstasyonu'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, tarihi Sirkeci Tren Garı'nda yer alan 112 Acil İstasyonu'ndaki idari odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Burada görev yapan sağlık personeli, yangının başlamasının ardından binadan tahliye edildi.

Durumun haber verilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın dolayısıyla 112 Acil İstasyonu'nda hasar meydana geldi.

Sirkeci garında yangın

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:27 Kaynak: AA
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