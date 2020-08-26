SİRKECİ -HAREM ARASINDA ÇALIŞAN ARABALI VAPURDA MOTOR ARIZASI - Son Dakika

Sirkeci - Harem arasında çalışan arabalı vapurda motor arızası yaşandı. Başka bir vapurun yardımıyla iskeleye yanaştırılan vapurdaki araçlar ve yolcular başka vapura aktarıldı.

Sirkeci-Harem arasında çalışan Gayrettepe adlı arabalı vapur saat 19.30 sıralarından Sirkeci'den yolcu ve araçlarla birlikte hareket etti. Kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle vapurda motor arızası oluştu. Kaptan hemen yardım çağrısından bulundu. Denizin ortasında hareketsiz duran vapurun yardımına başka bir vapurun görevlileri yetişerek arabalı vapurun sürüklenmesi önlendi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiyen ekibi sevk edildi. Kendisine yardım eden vapur sayesinde iskeleye getirilen arabalı vapurdaki yolcu ve araçlar tahliye edilerek başka bir vapura aktarıldı.

- İstanbul