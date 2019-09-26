Son Dakika Haberleri: Sirkeci Tahtakale'de deprem paniği kameralara yansıdı
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Sirkeci Tahtakale'de deprem paniği kameralara yansıdı

55 dakika önce

Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı.

Sirkeci Tahtakale'de deprem paniği kameralara yansıdı, System.String[]

Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı.


Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda da yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı. Görüntülerde vatandaşların deprem anında koşarak sokağa çıktığı görülüyor. - İSTANBUL

Tahtakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:53 Kaynak: İHA
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