Sirkeci Tahtakale'de deprem paniği kameralara yansıdı
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Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:53 Kaynak: İHA
Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı.
Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda da yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı. Görüntülerde vatandaşların deprem anında koşarak sokağa çıktığı görülüyor. - İSTANBUL
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