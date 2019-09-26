Sirkeci Tahtakale'de deprem paniği kameralara yansıdı
35 dakika önce
Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı.
Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda da yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı. Görüntülerde vatandaşların deprem anında koşarak sokağa çıktığı görülüyor.
(İHA)
Deprem anında canını hiçe sayan işçiye bir maaş ikramiye verildi Olay anı kameraya yansıdı Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in "Alarmda olun" sözleri tekrar gündem oldu İTÜ'den büyük İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması: Kritik bir gösterge