Son Dakika Haberleri: Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda deprem paniği kamerada
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Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda deprem paniği kamerada

1 saat önce

Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda deprem paniği kameradaİSTANBUL - Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı.

Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda deprem paniği kamerada

İSTANBUL - Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı.

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Sirkeci Tahtakale İş Hanında yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların deprem anında koşarak sokağa çıktığı anlar yer alıyor.

Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda deprem paniği kamerada

Tahtakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:50 Kaynak: İHA
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