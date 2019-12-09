Sirkeci Tren Garı'nda yangın
6 saat önce
FATİH'te Sirkeci Tren Garı'nda, çıkan yangın hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:37 Kaynak: DHA
FATİH'te Sirkeci Tren Garı'nda, çıkan yangın hasara yol açtı.
Tarihi Sirkeci Tren Garı'nın giriş katında yer alan 112 Acil İstasyonu'ndaki idari odada, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadaki görevliler hızla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 112 Acil İstasyonu'nda hasar meydana geldi.
- İstanbul
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