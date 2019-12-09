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SİRKECİ TREN GARINDA YANGIN

6 saat önce

FATİH'te Sirkeci Tren Garı'nda, çıkan yangın hasara yol açtı.

SİRKECİ TREN GARINDA YANGIN, System.String[]
FATİH'te  Sirkeci Tren Garı'nda, çıkan yangın hasara yol açtı.

Tarihi Sirkeci Tren Garı'nın giriş katında yer alan  112 Acil İstasyonu'ndaki idari odada, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadaki görevliler hızla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında  ölen ya da yaralanan olmazken, 112 Acil İstasyonu'nda hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:48 Kaynak: DHA
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