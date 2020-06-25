Sirkeli Mahallesi'nde değişim rüzgarı - Son Dakika

Sirkeli Mahallesi'nde değişim rüzgarı

Pursaklar Belediyesi, bir yandan sokaklarda yol yapım çalışmalarına soluksuz devam ederken, diğer yandan da kırsal mahallelerin gelişimine katkı sunacak, bölge halkının nezih ve ferah alanlarda yaşamalarını sağlayacak olan yenileme çalışmalarına hız verdi.

Pursaklar Belediyesi, bir yandan sokaklarda yol yapım çalışmalarına soluksuz devam ederken, diğer yandan da kırsal mahallelerin gelişimine katkı sunacak, bölge halkının nezih ve ferah alanlarda yaşamalarını sağlayacak olan yenileme çalışmalarına hız verdi.

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Sirkeli Mahallesi'nin her noktasında bakım, onarım çalışmaları devam ederken, Nafi Balcı Parkı başta olmak üzere Maraşal Fevzi Çakmak Çeşmesi'nin genel dokusunu bozmadan gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri ile belediye ekipleri yeni, modern ve her yönüyle estetik zenginlik ve görselliğe sahip çalışmalar gerçekleştiriyor, bölgenin çehresini değiştiriyor. Sirkeli Mahallesi'ni sık sık ziyaret eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çalışmaları yerinde denetleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.


"Hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz"


İlçenin her noktasında vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Doğası, suyu, havası ve tüm güzellikleriyle Sirkeli Mahallemizi Pursaklar'ın parlayan yıldızı olmaya hazırlıyoruz. Şehir nüfusu arttıkça yeşil alanlar üzerinde oluşan baskı da artıyor. Kentsel yeşil alana yapılan yatırımların sağlık ve enerjiden tasarruf sağlamasına rağmen, bu açık alanların ya üstü kapanıyor ya üzerine inşaat yapılıyor. Mahallemizin doğallığını koruyarak, yeşilliğini zenginleştirerek, park yapımı ve çevre düzenlemeleri ile çehresini değiştiriyoruz. Ayrıca Sirkeli Mahallemizde alt yapı işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın konforlu bir hayat sürmeleri için asfaltlanmadık yol bırakmayacağız. En büyük destekçimiz olan hemşehrilerimizden aldığımız güçle, hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sirkeli Mahallesi'nde değişim rüzgarı - Son Dakika

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