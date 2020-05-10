Sirkeli sabun yaptı korona virüste satışları patladı - Son Dakika

Bursa'da bir vatandaş emekli olduktan sonra sirkeli sabun yapmaya başladı. Korona virüsten dolayı taleplere yetişemiyor.



Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra emekli olan Güven Coşar, evde canı sıkılınca kendi doğal sabunun üretmeye karar verdi. Doğal yollardan sabun üretmek için bu işi bilen bir arkadaşından yardım alıp evinde üretime başladı. Yaptığı fazla sabunları yakın çevresine de hediye etti. Coşar'ın hediye ettiği sabunlar çevresi tarafından çok beğenildi. Talep gelmeye başlayınca üretimi arttırıp yaptığı sabunları satmaya başladı. Bugün 15 çeşit doğal sabun üreten Coşar'ın en büyük talebi ise korona virüs sürecinde sirke, kantaron ve zeytinyağı ile karıştırarak yaptığı sabun görüyor. Virüs çıktıktan sonra sirkeli sabun satışları ise 10 katına çıktı. Üretim için eşinden yardım isteyen Coşar, şimdi taleplere yetişmek için hummalı bir çalışmanın içine girdi.



1 yıl önce bu işe kendine sabun üretmek için başladığını ifade eden Güven Coşar, "Emekli olduktan sonra doğal ürünlere merak sardım. Bir arkadaşımdan destek alarak evde kendimiz için sabun üretmeye başladım. Yaptığım sabunlardan çevreme de verdim. Bu sabunlar çok beğenildi. Bizde üretime başladık. Şimdi eşimle birlikte üretim yapıyoruz. Özellikle korona virüs sürecinde sirkeli sabuna büyük talep var talep 10 kat arttı. Yaptığımız ürünleri internet üzerinden satıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde yağları kaynatmayıp soğuk şekilde doğal yolla mayalandırarak üretiyoruz. Bu ürünler elleri egzama yapmadığı gibi egzamayı tedavi ediyor. Sabunları tanesini 10 liradan satıyoruz" dedi. - BURSA