Turkcell'in yeni akıllı araç çözümü "Kopilot Filom" ile şirket araçları dijitalleşiyor ve filo yönetimi kolaylaşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell mühendislerinin geliştirdiği özellikleriyle sürüş deneyimine yeni bir boyut kazandıran Kopilot, artık kurumsal müşterilerin de hizmetine sunuluyor.

Araçlarla ilgili sunulan veriler ile seyahatleri kolaylaştıran ve filo yönetimini dijitalleştiren akıllı araç çözümü Kopilot Filom, tüm filonun tek bir platformdan yönetilmesine olanak sağlıyor. Kolaylıkla araca monte edilebilen bir cihaza sahip Kopilot Filom uygulamasına mobil cihazlardan Turkcell'in Hızlı Giriş teknolojisiyle, şifre hatırlama sıkıntısı olmadan kolaylıkla giriş yapılabiliyor.

Şirketlerin filosunda bulunan tüm araçlarının yakıt kullanım bilgilerini de kolayca görebildiği Kopilot Filom, sürüş esnasındaki ani hızlanma, ani fren, sert dönüş ve hız aşımı durumlarına göre sürüş skorunu hesaplıyor.

Bu skorların sonuçlarına göre sürücüler, daha güvenli ve verimli sürüşe teşvik ediliyor. Bunun yanı sıra Kopilot Filom, kullanıcılarına özel kampanyalar ile şirketlerin filo masraflarında tasarruf etmelerine de imkan sağlıyor.

Şirket araçlarını haritadan anlık izleme, arıza ve kaza uyarısı

Veriler ışığında oluşturulan sürüş davranış analizi ve skoru, araç ve sürücü bazlı geçmişe dönük raporlama, filo hakkında özet bilgiler sayesinde şirketler için filolarıyla ilgili rapor hazırlamak ve analiz yapmak kolaylaşıyor.

Kullanıcıları için pek çok farklı özellik sunan sistemde, araçlar haritadan anlık olarak izlenebiliyor, olası araç arızaları ve kazalar haber veriliyor, BiP ve SMS ile sürücülere mesaj gönderilebiliyor. Ayrıca bölge ve adres tanımları ile özel kurallar oluşturularak filo yönetimi güçlendiriliyor.

Kopilot Filom'da ilk üç ay servis ücreti bulunmuyor

Servisi kullanmak için satın alınan cihazın içindeki Turkcell hat ile Kopilot Filom tarifesine abone olmak ve "kopilotfilom.turkcell.com.tr" adresinden Hızlı Giriş ile giriş yapmak gerekiyor.

Aracın OBD2 portundan tak-çalıştır şeklinde montajsız ve kolayca takılan cihazın arayüze bağlanmasıyla tüm işlemler yapılabiliyor. Kopilot Filom servisi, 24 ay taahhütlü olarak aylık 17,90 TL'den şirketlerin hizmetine sunuluyor. 1 Ocak 2020'ye kadar Kopilot Filom'u satın alan şirketler ilk üç ay servis ücreti ödemiyor.