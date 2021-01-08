Şirket çalışanın gasp "senaryosu" - Son Dakika

Şirket çalışanın gasp "senaryosu"

08.01.2021 14:59

Pendik'te çalıştığı gayrimenkul şirketine ait 350 bin lirayı kuzenleriyle birlikte çaldığı belirlenen şüpheli ve 2 kuzenine sevk edildikleri adliyeden ev hapsi verildi.

Pendik'te çalıştığı gayrimenkul şirketine ait 350 bin lirayı kuzenleriyle birlikte çaldığı belirlenen şüpheli ve 2 kuzenine sevk edildikleri adliyeden ev hapsi verildi.

Alınan bilgiye göre, Pendik'te bir gayrimenkul şirketinde çalışan Ü. A. 6 Ocak'ta şirkete ait 350 bin lira değerindeki çeki, bankadan bozdurduktan sonra yolda 2 şüpheli tarafından önünün kesildiğini, şüphelilerin aracın lastiğini kestiğini ve kendisini darbettikten sonra parayı gasbettiklerini öne sürerek durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olayın Çınardere Mahallesi'nde güvenlik kamerasının bulunmadığı noktada meydana geldiğini belirledi.

Çalışmalarını yürüten ekipler, olay yeri çevresindeki esnafların araçlarında bulunan araç kamera görüntülerini inceledi. Polis, olayın meydana geldiği sırada bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde olayın Ü. A'nın anlattığı gibi olmadığı görüldü. Görüntüde şüphelinin, iki kişiyle buluştuğu görülüyor.

Polis, Ü. A'yı ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Görüntüleri izleyen Ü. A. olayı 2 kuzeniyle birlikte planlayarak gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Ekipler, olaydan sonra Sakarya'ya kaçan M. A. ile Ş. A'yı gözaltına aldı. Şüpheli Ş. A'nın Kartal'daki evinde yapılan aramada 350 bin lira ele geçirildi. Polis, parayı gayrimenkul şirketine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliye ev hapsi verildi.

Şirket çalışanın gasp senaryosu
Şirket çalışanın gasp senaryosu
Şirket çalışanın gasp senaryosu
Şirket çalışanın gasp senaryosu

Gayrimenkul, Pendik, Polis, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şirket çalışanın gasp 'senaryosu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü "Benim de hayatım mahvoldu" oldu Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü
Vedat Muriqi, Lazio'da kalmak istediğini söyleyip G.Saray'ı reddetti Vedat Muriqi, Lazio'da kalmak istediğini söyleyip G.Saray'ı reddetti         
14:46
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası         
13:53
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü         
13:15
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'in yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'in yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti         
12:18
Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı         
11:44
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi         
11:18
Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu         
11:13
Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var?         
11:02
KKTC'de anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden çocuğun Mavi Balina oyunundan etkilendiği iddia edildi KKTC'de anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden çocuğun Mavi Balina oyunundan etkilendiği iddia edildi         
11:00
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 15:25:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şirket çalışanın gasp "senaryosu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei