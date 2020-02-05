Şirket çalışanları birleşti, öğrencilere nitelikli atölyeler kurdu - Son Dakika

Kibar Gönüllüleri gönüllülük etkinlikleri kapsamında Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda Kütüphane, Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi ile Tasarım-Beceri Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.



Sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında gerçekleştiren Kibar Grubu, gönüllülük etkinlikleri kapsamında Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda Kütüphane, Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi ile Tasarım-Beceri Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve Kibar Gönüllüleri katıldı.



Kurumsal sosyal sorumluk (KSS) çalışmalarının odak alanını 'eğitim ve çocuk' üzerine konumlandıran 600 gönüllü, 25 projede bin 700 saati aşkın gönüllülük çalışmasına imza attı. 2 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğü Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda Kütüphane, Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi ile Tasarım-Beceri Atölyesi'ni okul bünyesine kazandıran gönüllüler, bu çalışmayla birlikte Mimar Sinan İlkokulu'na İstanbul Anadolu Yakası Bölgesindeki devlet okulları içinde 3 etkinlik sınıfının da bulunduğu ilk okul olma özelliğini kazandırdı. Etkinlik sınıfların boyanmasından kütüphane yerleşimine, malzeme tedarikinden sınıf araç-gereçlerinin kurulumuna kadar yapım aşamasının her alanında görev alan Kibar Gönüllüleri, Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda yaklaşık 700 saat gönüllülük yaptı.



Kayabaşı: "İhtiyacı olan okullara yardım etmeye çalışıyoruz"



Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı yaptığı açılış konuşmasında, sosyal sorumluluk bilinciyle bu alandaki faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek, "İhtiyacı olan okullara yardım etmeye çalışıyoruz. Şirket olarak bu tür çalışmaların sürekli içindeyiz. Bu çalışmayı biraz daha zenginleştirmek istedik. Kibar Gönüllüleri projesini geliştirdik. Bu grupta yaklaşık 7 bin 500 kişinin içinden seçtiğimiz 600 gönüllümüz var. Bu 600 gönüllü bu tür çalışmaları yaptığımız okullara giderek, fiziksel olarak bir çalışma gerçekleştirdiler. Bu okulda üç tane sınıf oluşturduk. Kütüphane, Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi ile Tasarım-Beceri Atölyesi. Anadolu yakasında bu üç atölyenin bir arada olduğu tek okul burası. Bu üç konuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen konular. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız bu atölyelerde çalışmalar yaparak eğitimlerinde daha başarılı olacaklar. Eğitim gönüllüleri olarak bu atölyeleri kendimiz yaptık. Ekibimiz kendi elleriyle yaptı. Kibar gönüllüleri ekibimiz civardaki bütün okullara giderek öğrencilere kendi alanlarında eğitim veriyorlar. 1 yıldır bu çalışmaları yapıyoruz ve yıllarca devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.



Tuzla Mimar Sinan İlkokulu bünyesine kazandırılan Tasarım-Beceri Atölyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonları arasında yer alıyor. Bakanlık, çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimleri için tüm okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulmasını hedefliyor. Kibar Gönüllüleri, Susurluk ve İzmit Bölgesi'ndeki okullarda da gönüllülük çalışmaları yürütüyor. - İSTANBUL