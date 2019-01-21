Son Dakika Haberleri: Şirket evliliği uyuşmazlıklarında çözüm tahkimde

Şirket evliliği uyuşmazlıklarında çözüm tahkimde

26 dakika önce

Şirket birleşmeleri ve satın almalarının üçte birinde uyuşmazlık yaşanırken bu durum "tahkim"in önemini artırıyor.

Şirket evliliği uyuşmazlıklarında çözüm tahkimde, System.String[]
Şirket birleşmeleri ve satın almalarının üçte birinde uyuşmazlık yaşanırken bu durum "tahkim"in önemini artırıyor. İstanbul Tahkim Merkezi, bu konuyu düzenlediği uluslararası konferansla tartıştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:10 

İstanbul Tahkim Merkezi, Ekonomi
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