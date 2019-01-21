Şirket evliliği uyuşmazlıklarında çözüm tahkimde
26 dakika önce
Şirket birleşmeleri ve satın almalarının üçte birinde uyuşmazlık yaşanırken bu durum "tahkim"in önemini artırıyor.
Şirket birleşmeleri ve satın almalarının üçte birinde uyuşmazlık yaşanırken bu durum "tahkim"in önemini artırıyor. İstanbul Tahkim Merkezi
, bu konuyu düzenlediği uluslararası konferansla tartıştı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:10
14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı
Seyyar Satıcı El Arabasına El Koymak İsteyen Zabıtanın Burnunu Kırdı
Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı