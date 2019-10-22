Son Dakika Haberleri: Şirket evliliklerine küresel belirsizlik engeli
Son Dakika Ekonomi Şirket evliliklerine küresel belirsizlik engeli

Şirket evliliklerine küresel belirsizlik engeli

30 dakika önce

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle şirket birleşme ve satın almalarının 2020'de 700 milyar dolar düşüşle 2.8 trilyon dolardan 2.1 trilyon dolara gerilemesi öngörülüyor.

Şirket evliliklerine küresel belirsizlik engeli, System.String[]

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle şirket birleşme ve satın almalarının 2020'de 700 milyar dolar düşüşle 2.8 trilyon dolardan 2.1 trilyon dolara gerilemesi öngörülüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:25 
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