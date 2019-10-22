Şirket evliliklerine küresel belirsizlik engeli
30 dakika önce
Küresel ekonomideki belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle şirket birleşme ve satın almalarının 2020'de 700 milyar dolar düşüşle 2.8 trilyon dolardan 2.1 trilyon dolara gerilemesi öngörülüyor.
Küresel ekonomideki belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle şirket birleşme ve satın almalarının 2020'de 700 milyar dolar düşüşle 2.8 trilyon dolardan 2.1 trilyon dolara gerilemesi öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:25
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