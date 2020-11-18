Şirket içi dijital uygulamalar salgınla mücadelede firmalara büyük fayda sağlıyor - Son Dakika

Şirket içi dijital uygulamalar salgınla mücadelede firmalara büyük fayda sağlıyor

18.11.2020 11:37
Şirket içi dijital uygulamalar salgınla mücadelede firmalara büyük fayda sağlıyor, System.String[]

Borusan Mannesmann Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Muammer Kızılaslan, salgınla mücadelede şirketleri için geliştirdikleri "Sağlık Olsun" uygulamasına ilişkin, "Çalışanlarımızın sağlığını korumamıza, pozitif psikoloji yaratmaya, iş yerlerimizi pandemiye karşı daha güvenli bir...

Borusan Mannesmann Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Muammer Kızılaslan, salgınla mücadelede şirketleri için geliştirdikleri "Sağlık Olsun" uygulamasına ilişkin, "Çalışanlarımızın sağlığını korumamıza, pozitif psikoloji yaratmaya, iş yerlerimizi pandemiye karşı daha güvenli bir hale getirmemize ve kurumsal düzeyde iş sürekliliğimizi korumamıza çok önemli katkıda bulunuyor." dedi.

Kızılaslan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, salgının başlarında geliştirdikleri Sağlık Olsun uygulamasına ilişkin deneyimlerini aktardı.

Uygulamanın, teknolojik çözümlerin sunduğu fayda açısından örnek teşkil ettiğini belirten Kızılaslan, "Bu uygulama, çalışanlarımızın sağlığını korumamıza, pozitif psikoloji yaratmaya, iş yerlerimizi pandemiye karşı daha güvenli bir hale getirmemize ve kurumsal düzeyde iş sürekliliğimizi korumamıza çok önemli katkıda bulunuyor." şeklinde konuştu.

Kızılaslan, uygulamanın yararlarına ilişkin, "İlk kurguladığımızda, olası vakaların temaslı taramaları için neredeyse bir gün harcıyor ve 'Acaba birini atladık mı?' endişesi taşıyorken, şimdilerde en geç yarım saat içerisinde tüm temaslı vakaları tespit edebiliyoruz. Özellikle vakaların arttığı bu dönemde, semptom gösteren şüpheli vakaları veya aile,arkadaş,çevreden temaslı çalışanlarımızı önceden tespit etmek, diğer çalışanlara olası bir bulaşma riskini engellemek ve karantinaya zamanında almakta yüzde yüz iyileşme sağlıyoruz." diye konuştu.

"260 bin anket, 4 milyon soru cevaplandı"

Ellerindeki verilere göre uygulamalarının benimsendiğini ve etkin bir şekilde işlediğini kaydeden Kızılaslan, çalışanlarla iletişimi güçlendirmek için üst yönetim ve her düzeydeki diğer yöneticilerle şirket içindeki iletişimlerini dijital platformlar üzerinden sağladıklarını ifade etti.

Dijitalleşme ile ilgili çalışmalarına dört farklı perspektiften yaklaştıklarını dile getiren Kızılaslan, "Müşteri odaklılık, operasyonel mükemmellik, insan ve kültür, son olarak da süreç ve organizasyon. İnsan ve kültür alanında 'dijital mindset' oluşturmak için farklı inisiyatifler başlattık. Bunlara örnek olarak dijital çözümler üzerinde çalışan gönüllülük ekiplerimizden, hayat boyu öğrenme misyonumuzdan, disiplinler arası çalışmalarımızdan ve çevik yazılım geliştİrme (Agile) yaklaşımlardan bahsedebiliriz. Bu uygulamalar sayesinde oldukça büyük bir gelişim kaydettik." dedi.

Sağlık Olsun uygulamasını mayısta ilk defa kullandıklarında yaşananlara değinen Kızılaslan, "Erken semptom tespiti için uygulamamızın anket kısmının her gün kesintisiz doldurulması gerekiyor. Bunun bir alışkanlık haline gelmesi her yeni alışkanlıkta olduğu gibi belirli bir zaman aldı. Biz şirket olarak pes etmeyerek ve uygulamanın kullanımını oldukça kullanıcı dostu tasarlayarak çalışanların kabullenmesini sağladık. Ayrıca kullanımı İş güvenliği kuralı olarak tanımlamamız da bu sürece katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Kızılaslan, bu uygulamayla bugüne kadar yaklaşık 260 binin üzerinde anketin yanıtlandığını vurgulayarak, "4 milyona yakın soru cevaplandı ve hekimlerimiz her bir çalışanımız ile en az bir kere görüşme yaptı. Bugüne kadar servise binerken kullanmak üzere toplam 192.642 QR kod üretildi."dedi.

"İhtiyaç duyan herkesle paylaşmaya hazırız"

Sağlık Olsun uygulamasıyla iş yeri hekimlerinin üstünden büyük bir iş yükünü aldıklarını belirten Kızılaslan, şunları söyledi:

"Artık hekimlerimiz ihtiyacı olabilecek kişilere daha kısa sürede ulaşabiliyor. Uygulamamızla bu zor dönemde elde ettiğimiz başarının temelinde, çalışanımızı koruma ve destek olma kararlılığımız, hızlı çözüm üretmek ve çalışan iletişimi büyük rol oynuyor. Çelik sektöründe dijitalleşmeyle ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını görüyorum. Her ne kadar başka sektörlerde olduğu gibi yıkıcı yüzüyle henüz bize ulaşmamış olsa da farkındalık üst düzeyde. MESS Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ettim ve dünyada benzeri olmadığını düşünüyorum. Özellikle endüstri 4.0 altında tanımlayabileceğimiz üretim odaklı dijital çalışmalar iç acıcı ve ilgilenen şirketlere bilgi edinmek için güzel bir imkan sağlıyor. Pandeminin, dijital dönüşümün katalizörü olduğunu görüyoruz."

Firmalarının Türkiye'nin bel kemiğini oluşturan sanayi şirketlerinden biri olduğuna değinen Kızılaslan, "Dolayısıyla çarkların dönebilmesi için çalışanımızı en üst seviyede koruyarak üretime devam etmek zorundayız. Uygulamamızın bütünsel yaklaşımıyla bizden kaynaklanan bir aksaklık yaşamadık. Mobil uygulamamız iş dünyasının da oldukça ilgisini çekti. Bundan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sağlık Olsun, çalışan sağlığından ödün vermeden, daha güvenli şekilde çalışmamıza ve bu süreci yönetmemize yardımcı oluyor. Böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyan tüm kurumlara destek olmaya ve bilgi birikimimizi paylaşmaya hazırız." dedi.

Kızılaslan, şirket içi eğitimlerini de "Techstation" adlı platformda birleştirdiklerini belirterek, "Eğitim ve Gelişim Birimi tarafından yönetilen bu platformda çalışanlarımız için gelişim planı oluşturuluyor ve her çalışanın alması gereken eğitimler o çalışana atanarak tamamlanıyor. Aynı zamanda her bir çalışan kendisi için ihtiyaç duyduğu eğitimi bu portal üzerinden talep edebiliyor ya da böyle bir eğitim modülü varsa seçim yaparak alabiliyor. Eğitimlerin içerikleri konunun uzmanı olan eğitmenler tarafından hazırlanıyor ve her eğitim sonunda sınav yapılıyor." diye konuştu.

"Olası tüm doğal afetler için hazırlandı"

İklim değişimi ve kutup buzlarının erimesi gibi nedenlerle salgın ve doğal felaketlerin artmasının öngörüldüğünü hatırlatan Kızılaslan, "Olası bir büyük deprem önümüzdeki 20 yıl içinde İstanbul için bekleniyor. Dolayısıyla Sağlık Olsun uygulamamızı bunları öngörerek geliştirdik. Özellikle iş güvenliği alanında farklı geliştirmelerde bulunduk. Örneğin olası bir deprem durumunda bir bileklik sayesinde toplanma alanında bulunun tüm çalışanları anlık tespit edebiliyoruz." dedi.

Aynı bileklik üzerinde bulunan ilk yardım tuşu ile, çalışanların anlık yardım talebinde bulunabildiğini aktaran Kızılaslan, "Üç eksenli ivme jiroskop ile düşme ve hareketsizlik durumunda, çalışanımıza anında ulaşabiliyoruz. Kovid-19'a karşı mücadele olarak başlattığımız bu çalışmanın, çok kapsamlı bir çözüme dönüştüğünü söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Borusan Mannesmann, İş Güvenliği, Deprem, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şirket içi dijital uygulamalar salgınla mücadelede firmalara büyük fayda sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

MHP'den ihraç edilen vekilden Alaattin Çakıcı'ya eleştiri: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı "Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Ayda'nın ölen annesi enkaz altında kızına, "Baban bizi gelip kurtaracak" diye moral vermiş Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu! Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu!         
11:47
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti         
11:24
Gram altın 467 liradan işlem görüyor Gram altın 467 liradan işlem görüyor         
11:01
Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı         
10:42
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?         
09:52
Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin         
08:18
Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek         
02:04
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 12:57:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şirket içi dijital uygulamalar salgınla mücadelede firmalara büyük fayda sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei