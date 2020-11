Şirket içi dijital uygulamalar salgınla mücadelede firmalara büyük fayda sağlıyor

Borusan Mannesmann Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Muammer Kızılaslan, salgınla mücadelede şirketleri için geliştirdikleri "Sağlık Olsun" uygulamasına ilişkin, "Çalışanlarımızın sağlığını korumamıza, pozitif psikoloji yaratmaya, iş yerlerimizi pandemiye karşı daha güvenli bir hale getirmemize ve kurumsal düzeyde iş sürekliliğimizi korumamıza çok önemli katkıda bulunuyor." dedi.

Kızılaslan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, salgının başlarında geliştirdikleri Sağlık Olsun uygulamasına ilişkin deneyimlerini aktardı.

Uygulamanın, teknolojik çözümlerin sunduğu fayda açısından örnek teşkil ettiğini belirten Kızılaslan, "Bu uygulama, çalışanlarımızın sağlığını korumamıza, pozitif psikoloji yaratmaya, iş yerlerimizi pandemiye karşı daha güvenli bir hale getirmemize ve kurumsal düzeyde iş sürekliliğimizi korumamıza çok önemli katkıda bulunuyor." şeklinde konuştu.

Kızılaslan, uygulamanın yararlarına ilişkin, "İlk kurguladığımızda, olası vakaların temaslı taramaları için neredeyse bir gün harcıyor ve 'Acaba birini atladık mı?' endişesi taşıyorken, şimdilerde en geç yarım saat içerisinde tüm temaslı vakaları tespit edebiliyoruz. Özellikle vakaların arttığı bu dönemde, semptom gösteren şüpheli vakaları veya aile,arkadaş,çevreden temaslı çalışanlarımızı önceden tespit etmek, diğer çalışanlara olası bir bulaşma riskini engellemek ve karantinaya zamanında almakta yüzde yüz iyileşme sağlıyoruz." diye konuştu.

"260 bin anket, 4 milyon soru cevaplandı"

Ellerindeki verilere göre uygulamalarının benimsendiğini ve etkin bir şekilde işlediğini kaydeden Kızılaslan, çalışanlarla iletişimi güçlendirmek için üst yönetim ve her düzeydeki diğer yöneticilerle şirket içindeki iletişimlerini dijital platformlar üzerinden sağladıklarını ifade etti.

Dijitalleşme ile ilgili çalışmalarına dört farklı perspektiften yaklaştıklarını dile getiren Kızılaslan, "Müşteri odaklılık, operasyonel mükemmellik, insan ve kültür, son olarak da süreç ve organizasyon. İnsan ve kültür alanında 'dijital mindset' oluşturmak için farklı inisiyatifler başlattık. Bunlara örnek olarak dijital çözümler üzerinde çalışan gönüllülük ekiplerimizden, hayat boyu öğrenme misyonumuzdan, disiplinler arası çalışmalarımızdan ve çevik yazılım geliştİrme (Agile) yaklaşımlardan bahsedebiliriz. Bu uygulamalar sayesinde oldukça büyük bir gelişim kaydettik." dedi.

Sağlık Olsun uygulamasını mayısta ilk defa kullandıklarında yaşananlara değinen Kızılaslan, "Erken semptom tespiti için uygulamamızın anket kısmının her gün kesintisiz doldurulması gerekiyor. Bunun bir alışkanlık haline gelmesi her yeni alışkanlıkta olduğu gibi belirli bir zaman aldı. Biz şirket olarak pes etmeyerek ve uygulamanın kullanımını oldukça kullanıcı dostu tasarlayarak çalışanların kabullenmesini sağladık. Ayrıca kullanımı İş güvenliği kuralı olarak tanımlamamız da bu sürece katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Kızılaslan, bu uygulamayla bugüne kadar yaklaşık 260 binin üzerinde anketin yanıtlandığını vurgulayarak, "4 milyona yakın soru cevaplandı ve hekimlerimiz her bir çalışanımız ile en az bir kere görüşme yaptı. Bugüne kadar servise binerken kullanmak üzere toplam 192.642 QR kod üretildi."dedi.

"İhtiyaç duyan herkesle paylaşmaya hazırız"

Sağlık Olsun uygulamasıyla iş yeri hekimlerinin üstünden büyük bir iş yükünü aldıklarını belirten Kızılaslan, şunları söyledi:

"Artık hekimlerimiz ihtiyacı olabilecek kişilere daha kısa sürede ulaşabiliyor. Uygulamamızla bu zor dönemde elde ettiğimiz başarının temelinde, çalışanımızı koruma ve destek olma kararlılığımız, hızlı çözüm üretmek ve çalışan iletişimi büyük rol oynuyor. Çelik sektöründe dijitalleşmeyle ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını görüyorum. Her ne kadar başka sektörlerde olduğu gibi yıkıcı yüzüyle henüz bize ulaşmamış olsa da farkındalık üst düzeyde. MESS Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ettim ve dünyada benzeri olmadığını düşünüyorum. Özellikle endüstri 4.0 altında tanımlayabileceğimiz üretim odaklı dijital çalışmalar iç acıcı ve ilgilenen şirketlere bilgi edinmek için güzel bir imkan sağlıyor. Pandeminin, dijital dönüşümün katalizörü olduğunu görüyoruz."

Firmalarının Türkiye'nin bel kemiğini oluşturan sanayi şirketlerinden biri olduğuna değinen Kızılaslan, "Dolayısıyla çarkların dönebilmesi için çalışanımızı en üst seviyede koruyarak üretime devam etmek zorundayız. Uygulamamızın bütünsel yaklaşımıyla bizden kaynaklanan bir aksaklık yaşamadık. Mobil uygulamamız iş dünyasının da oldukça ilgisini çekti. Bundan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sağlık Olsun, çalışan sağlığından ödün vermeden, daha güvenli şekilde çalışmamıza ve bu süreci yönetmemize yardımcı oluyor. Böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyan tüm kurumlara destek olmaya ve bilgi birikimimizi paylaşmaya hazırız." dedi.

Kızılaslan, şirket içi eğitimlerini de "Techstation" adlı platformda birleştirdiklerini belirterek, "Eğitim ve Gelişim Birimi tarafından yönetilen bu platformda çalışanlarımız için gelişim planı oluşturuluyor ve her çalışanın alması gereken eğitimler o çalışana atanarak tamamlanıyor. Aynı zamanda her bir çalışan kendisi için ihtiyaç duyduğu eğitimi bu portal üzerinden talep edebiliyor ya da böyle bir eğitim modülü varsa seçim yaparak alabiliyor. Eğitimlerin içerikleri konunun uzmanı olan eğitmenler tarafından hazırlanıyor ve her eğitim sonunda sınav yapılıyor." diye konuştu.

"Olası tüm doğal afetler için hazırlandı"

İklim değişimi ve kutup buzlarının erimesi gibi nedenlerle salgın ve doğal felaketlerin artmasının öngörüldüğünü hatırlatan Kızılaslan, "Olası bir büyük deprem önümüzdeki 20 yıl içinde İstanbul için bekleniyor. Dolayısıyla Sağlık Olsun uygulamamızı bunları öngörerek geliştirdik. Özellikle iş güvenliği alanında farklı geliştirmelerde bulunduk. Örneğin olası bir deprem durumunda bir bileklik sayesinde toplanma alanında bulunun tüm çalışanları anlık tespit edebiliyoruz." dedi.

Aynı bileklik üzerinde bulunan ilk yardım tuşu ile, çalışanların anlık yardım talebinde bulunabildiğini aktaran Kızılaslan, "Üç eksenli ivme jiroskop ile düşme ve hareketsizlik durumunda, çalışanımıza anında ulaşabiliyoruz. Kovid-19'a karşı mücadele olarak başlattığımız bu çalışmanın, çok kapsamlı bir çözüme dönüştüğünü söyleyebilirim." şeklinde konuştu.