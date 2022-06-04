Şirket için bir ilk: POCO C40'ın çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika
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Şirket için bir ilk: POCO C40'ın çıkış tarihi belli oldu!

04.06.2022 20:38
Şirket için bir ilk: POCO C40'ın çıkış tarihi belli oldu!

POCO, bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen POCO C40 modelinin çıkış tarihini ve kilit özelliklerini açıkladı.

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, çok yakında yeni ürünlerini piyasaya sürecek. Geçtiğimiz haftalarda F4 GT'nin Türkiye tanıtımını gerçekleştiren şirket, uygun fiyatlı C serisini de globale getirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen POCO C40 modelinin çıkış tarihi ve kilit özellikleri açıklandı.

POCO C40 çıkış tarihi belli oldu

Daha önce NBTC, BIS ve TDRA sertifikasyon sitelerinde görünen POCO C40'ın çıkış tarihi belli oldu. POCO, Twitter'dan akıllı telefonun tanıtım tarihini ve öne çıkan bazı özelliklerini duyurdu. Buna göre model, 16 Haziran'da vitrine çıkacak.

A brand new C series from POCO is coming! ??

C for creative, culture, or cool?

Let me know what you think? ??

Stay tuned for the online launch of #POCOC40 on June 16th! pic.twitter.com/qWbTiHedwC

— POCO (@POCOGlobal) June 3, 2022

POCO C40, aynı zamanda bazı ilkleri de bünyesinde barındırıyor. Akıllı telefon, 6,71 inçlik bir panele sahip olacak. Bu da kendisini bugüne kadarki en büyük ekranlı POCO modeli yapacak. Öte yandan 6.000 mAh'lik pille geliyor. Bu sayede uzun kullanım süreleriyle kullanıcıları üzmeyecek.

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Bunun dışında POCO modellerinde sıklıkla karşımıza çıkan dikdörtgen kamera kurulumu bu modelde de kullanılacak. İşlemci konusunda ise henüz net bir açıklama yok. Ancak JLQ'nun JR510 yonga setinden güç alması bekleniyor. Dört çekirdekli işlemci; 1.5 GHz Cortex A55 çekirdeklerine ve Mali G31 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor.

POCO C40'da güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu arka panele konumlandırıldı. Ayrıca Wi-Fi 2.4 GHz ve 5.0 GHz gibi bağlantı özellikleriyle gelecek. Son olarak cihazın yeniden markalanmış bir Redmi 10C olduğuna yönelik iddialar da söz konusu.

#POCOC40 features the 6.71" dot drop display!

In fact, it is the largest display ever on POCO!

Stay tuned for the online launch of #POCOC40 on June 16th! pic.twitter.com/3qK87PzlQE

— POCO (@POCOGlobal) June 4, 2022

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Türkiye, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şirket için bir ilk: POCO C40'ın çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika

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