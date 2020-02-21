Şirket kurup kapatarak devleti 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi - Son Dakika
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Şirket kurup kapatarak devleti 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi

18 dakika önce

Devlet sigorta desteğinden faydalanmak adına kurdukları şirketleri iflas göstererek devleti yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı iddia edilen çeteye yönelik Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Şirket kurup kapatarak devleti 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi, System.String[]

Devlet sigorta desteğinden faydalanmak adına kurdukları şirketleri iflas göstererek devleti yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı iddia edilen çeteye yönelik Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devletin sigorta desteğinden faydalanmak adına şirketler kurarak devleti dolandırdığı iddia edilen şahısları takibe aldı. Yapılan inceleme sonrasında şahısların şirket kurup sigorta için devlet desteği aldıktan sonra kurdukları şirketleri başkalarının üzerine yaparak hileli iflas ettirmek suretiyle devleti dolandırdıkları belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler tarafından Kocaeli merkezli Adana ve İstanbul illerinde düzenlenen operasyonda M.K., K.G., İ.G., O.K. A.Ö. adlı 5 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır.


Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların burada yapılan incelemelerinde şirket kurma yöntemiyle devleti yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.K., K.G., İ.G., O.K. ve A.Ö. adlı şahıslar, Gebze Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Sigorta, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:32 Kaynak: İHA
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