Şirket kurup "kişiye özel" drone üreten üniversiteliler seri üretime geçecek - Son Dakika

Şirket kurup "kişiye özel" drone üreten üniversiteliler seri üretime geçecek

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) öğrenim gören ve girişimcilik eğitimi alıp şirket kuran 4 genç, ilk projeleri "kişiye özel" dronede seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) öğrenim gören ve girişimcilik eğitimi alıp şirket kuran 4 genç, ilk projeleri "kişiye özel" dronede seri üretime geçmeyi hedefliyor.

BTÜ Teknoloji Transfer Ofisinde Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) "#SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı" eğitimlerine katılan 4 arkadaş, "Mayfly" adıyla şirket kurdu.

Sivil havacılık alanında çalışacak şirketin ana amacı, kişiye ve sorunlara özel drone üretmek olarak belirlendi. Bu kapsamda "Camgöz MF1" isimli, yazılım, donanım ve tasarımı yerli imkanlarla yapılan prototip drone üreten gençler, patent başvurusunda da bulundu.

Şirketi geliştirme aşamasındaki üniversiteli gençler, BTÜ'nün iş birliği yaptığı Huss Mühendislik firmasının endüstriyel tasarım ürünleri, elektronik haberleşme ve yazılım sistemleri ile kendilerine sağladığı ofis imkanlarından yararlanıyor.

"Hayallerimizin peşinden koşuyoruz"

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yasin Çelik, AA muhabirine, Türkiye'nin askeri havacılıkta elde ettiği başarılara, sivil insansız hava araçları (İHA) konusunda da kendileri gibi genç girişimcilerin ulaşacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin ciddi bir sivil havacılık potansiyeli olduğunu belirten Çelik, "Amacımız, Türk sivil havacılık endüstrisinin büyüyen yüzü olarak yerli ve mili ürünlerle piyasaya çıkabilmek. Bunları da kişiye özel drone hazırlayarak, problemlere direkt çözüm üretebilecek sistemlerle yapacağız. Bu sistemlerin testlerini yapabilecek makineleri de üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, temel amaçlarının, yüzde 100 yerli yazılımı ve donanımıyla "Türk drone"yi piyasaya sunabilmek olduğunu bildirdi.

Öncelikle kişiselleştirilmiş drone üretmeyi hedeflediklerini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Örneğin bir probleminiz var, bu problemle bize geldiğiniz zaman buna göre Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge çalışmasından sonra probleme özel kişiselleştirmeler yapıyoruz. Mesela bir çiftçi tarlasında daha az maliyetle personel kullanmadan ilaçlama yapmak istiyor. Bu problemle beraber karşımıza geldiğiniz zaman, ne kadarlık bir uçuş süresine, ne kadarlık bir taşıma kapasitesine ihtiyaç var, bunları belirliyoruz. Daha sonra tarladaki kişiselleştirmeleri yapıyoruz. Bu dronelerin başlangıç noktası, iniş noktası neresi olacak, bunun gibi sistemleri belirliyoruz. Sonuçta olumlu dönüşlerle üretim yapıyoruz. Endüstriyelleşme anlamında da firmalarla iş birliği kurarak bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunlar bizim için hayaldi ve hayallerimizin peşinden koşuyoruz."

"Drone kullanıcılarının sevdiği 'takla atma' özelliğini de koyduk"

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Abdullah Çakıroğlu, "Camgöz MF1"in tasarım tescili için çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Prototipin özelliklerine değinen Çakıroğlu, "Drone 170-175 derecelik görüş açısına sahip, 4K (ultra yüksek) çözünürlükte ve 25 fps (saniyelik görüntü sayısı) değerinde kamera bulunuyor." dedi.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıfta okuyan Furkan Işıkay da ürettikleri ilk drone olan "Camgöz MF1"de 5 farklı uçuş modu sunduklarını dile getirdi.

Dronede kişiselleştirilebilen özellikler de olduğunu ifade eden Işıkay, "Drone kullanıcılarının sevdiği 'takla atma' özelliğini de koyduk. Kişiselleştirilmiş drone alanında öncü bir firma olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Metin Şeref ise şirkette tasarım sorumlusu olarak görev yaptığını belirtti.

Şeref, "Şu anda piyasaya baktığımız zaman tek tip bir tasarım görüyoruz. Bizim şirket politikamız özgün tasarıma hitap ettiği için bu anlamda kendimizi geliştirmek ve daha önce piyasada olmayan tasarımlar üzerinden gitmek istedik. Camgöz MF1'de de farklı bir tasarım uyguladık. Fiziksel üretime kadar, bilgisayar üzerinde her türlü testi yapıyoruz. Yüzey modellemelerini de kendimiz yapıyoruz." diye konuştu.

Şirket kurup kişiye özel drone üreten üniversiteliler seri üretime geçecek
Şirket kurup kişiye özel drone üreten üniversiteliler seri üretime geçecek
Şirket kurup kişiye özel drone üreten üniversiteliler seri üretime geçecek
Şirket kurup kişiye özel drone üreten üniversiteliler seri üretime geçecek

Gİrişimcilik, Sivil, Bursa, Drone, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şirket kurup 'kişiye özel' drone üreten üniversiteliler seri üretime geçecek - Son Dakika

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