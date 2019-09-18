Son Dakika Haberleri: Şirket Satın Alma ve Birleşme Kültürü Nasıl Olmalı?
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Şirket Satın Alma ve Birleşme Kültürü Nasıl Olmalı?

1 saat önce

Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, şirket satın alma ve birleşme kültürünün nasıl olması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, şirket satın alma ve birleşme kültürünün nasıl olması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

Turan, iki şirketin birleşmesinin o şirketlerdeki; iş modellerinin, kurum kültürünün, çalışanların, IT sistemlerinin, iş yapma biçimlerinin uyumlu olmasını gerektirdiğini ifade etti. Bunların önemli birer başarı kriteri olduğunu söyleyen Turan, kültür boyutunun birleşme söz konusu olduğu anda konuşulması gerektiğinin altını çizdi. "Kültür, şirket satın alma ve birleşmelerinde gizli kalmış çok önemli bir bileşendir. Bunun stratejik olarak hesaba katılması gerekir" dedi.

Şirket Satın Alma ve Birleşme Kültürü Nasıl Olmalı?

Türkiye, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:32 
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