Şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekorda - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekorda - Son Dakika Ekonomi

Şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekorda

49 dakika önce

Dünya genelinde finans dışı şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekor düzeyde.

Şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekorda, System.String[]

Dünya genelinde finans dışı şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekor düzeyde. OECD raporu, şirket tahvillerinin ekonomik durgunluk durumunda ciddi bir risk oluşturacağına dikkat çekiyor.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:05 
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