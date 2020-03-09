Son Dakika › Ekonomi › Şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekorda - Son Dakika Ekonomi
Şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekorda
49 dakika önce
Dünya genelinde finans dışı şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekor düzeyde.
Dünya genelinde finans dışı şirket tahvilleri 13,5 trilyon dolarla rekor düzeyde. OECD raporu, şirket tahvillerinin ekonomik durgunluk durumunda ciddi bir risk oluşturacağına dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:05
Son Dakika Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor Koronavirüs görülmeyen Türkiye, turistlerin gözdesi oldu Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı