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ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN BİLGİLERİNİ CİNSEL İÇERİKLİ SİTELERDE PAYLAŞTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ İÇİN YENİ SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN BİLGİLERİNİ CİNSEL İÇERİKLİ SİTELERDE PAYLAŞTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ İÇİN YENİ SUÇ DUYURUSU

07.01.2022 09:52
ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN BİLGİLERİNİ CİNSEL İÇERİKLİ SİTELERDE PAYLAŞTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ İÇİN YENİ SUÇ DUYURUSU

İSTANBUL'da işten çıkartıldığı şirket yöneticilerinin fotoğrafları ile iletişim bilgilerini eskort ve cinsel içerikli sitelerde paylaştığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde hakkında suç duyurusunda bulunulan sağlık sektörü çalışanı Havva G.(40) yeniden şikayet edildi.

İSTANBUL'da işten çıkartıldığı şirket yöneticilerinin fotoğrafları ile iletişim bilgilerini eskort ve cinsel içerikli sitelerde paylaştığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde hakkında suç duyurusunda bulunulan sağlık sektörü çalışanı Havva G.(40) yeniden şikayet edildi. Suç duyurusunun ardından şüphelinin kendisini defalarca arayarak tehdit ettiğini belirten şikayetçi avukatı Ümit Gürkal Egemen, "Her gün hakaret ve tehdit mesajları alıyorum" diyerek tekrar suç duyurusunda bulundu. Şikayetçi Alper Hamza Yılmaz da, yapılan haberlerin ardından saldırganlaştığını öne sürdüğü şüphelinin bir an önce tutuklanmasını istedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz günlerde verilen suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul'da sağlık sektöründe çalışan Havva G.'nin, işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini cinsel içerikli sitelerde paylaştığı iddia edildi. Çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edilen Havva G. hakkında, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı. Havva G.'nin, ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Şikayetçiler Havva G.'nin yapılan haberlerin ardından çocuklarının çok sayıda fotoğraflını cinsel içerikli sitelerde paylaşmaya devam ettiğini iddia etti.

YAPILAN HABERLERİN ARDINDAN DAHA DA SALDIRGANLAŞTI İDDİASIİstanbul Anadolu Adalet Sarayı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden davet edildiklerini belirten şikayetçi Alper Hamza Yılmaz, "Çocuklarımıza psikolojik destek ve koruma kararıyla alakalı Müdürlük bizi ağırladı. Yapabilecekleri destek noktasında gerekli bilgilendirmeleri yaptılar" dedi. Son yapılan haberlerin ardından şüpheli Havva G.'nin saldırılarının daha çok arttığını öne süren Yılmaz, "Şu an birçok çalışanımızın çocukları hakkında, benim çocuklarım hakkında yine müstehcen sitelerde 8-9 yaş aralarındaki çocuklarımızın resimleri eskort sitelerinde paylaşılıyor. Şiddet daha da çok arttı, avukatımızın kendi bürosuna yönelik tehdit telefonları, web sayfasına tehdit mesajları, avukatımızın kendi telefonuna tehdit mesajları halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'YARGIYI GÖREVE DAVET EDİYORUZ'Yapılan haberlerin ardından Havva G.'nin mağdur ettiği diğer şikayetçilerin birçok farklı şehirden kendisini aradığını kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti: "Dün İzmir'de yine sağlık sektöründe çalışan farklı bir firma sahibi tarafımıza geldi. Mağduriyetini anlattı, hakkında suç duyurusu olan kişi aynı şahıs Havva G. birçok telefon numarası var. Engellediğimiz onlarca hat var. Bu hatları nereden temin ettiğine dair bilişim suçlarına gerekli başvuruyu yaptık. Tek bir kimlik üzerinden bu hatları alması mümkün değil. Muhakkak arka tarafta bu kişiye destek olan bir yapı var. Bu kişinin tutuklanmasını, çocuklara yönelik ağır bir şekilde yapmış olduğu cinsel istismardan ötürü tutuklanmasına yönelik harekete geçilmesi için yargıyı biz göreve davet ediyoruz. Birçok aile bu konudan mağdur, biri önünde sonunda bu kişiye 'dur' diyecek. Sesimizi duyurana kadar bu mücadelenin arkasındayız, devam edeceğiz. Yaptıkları yanına kar kalmayacak, peşindeyiz"

'UMARIM CEZASINI BULACAK'Yılmaz, şüphelinin birçok çocuğu mağdur ettiğini, olayın çocuk istismarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini istediklerini belirterek, "Çocuklarımızın korumayla ilgisi olan bakanlık Aile Bakanlığı. Aile Bakanlığı'ndaki yetkililerimize buradan sesleniyorum. Çocuk istismarıyla alakalı, çocuk cinsel taciziyle alakalı birçok suçu olan Havva G.'nin gerekli cezayı alması adına Bakanlığımızın harekete geçmesine ve yargıdaki şuan ki yavaş işleyen süreci hızlandırması adına ben ve benim gibi birçok aileye yardımcı olmasını özellikle istiyorum. Umarım cezasını bulacak" şeklinde konuştu.

ŞİKAYETÇİLERİN AVUKATI EGEMEN: 'HER GÜN HAKARET VE TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM'Yapmış olduğu şikayetlerin ardından şahsi ve ofis telefonlarının şüpheli şahıs Havva G. tarafından aranmaya başlandığını kaydeden Avukat Ümit Gürkal Egemen, "Her gün hakaret ve tehdit mesajları alıyorum. Bu çekimin yapıldığının birkaç dakika öncesinde de telefonum şüpheli tarafından arandı. Tarafıma da küfürler edilmeye başlandı" dedi.

'ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'Şüphelinin de bir anne olduğunu belirten Avukat Egemen, "Bütün müvekkillerimin çocuklarını uygunsuz paylaşımlarla internette resimlerini paylaşıyor. Çocuklar hepimizin çocuğu. Bu çocukların geleceklerinin zarar görmemesi adına ivedilikle önlemler alınması için gerekli başvurularımızı yapıyoruz. Adliyemizin Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyoruz. İvedikle konuya el attılar, müvekkillerimi çağırdılar, gerekli görüşmeleri yaptılar. Gerekli koruma kararları da çıkartılacak" şeklinde konuştu.

'YİNE TUTUKLANMADIM DİYE MÜVEKKİLLERİME SES KAYITLARI GÖNDERİYOR'

Avukat Egemen, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Bakanlığın da bir an önce bu işe el atmasını kendilerinden istirham ediyoruz. Benim müvekkillerimin başına geldi, bunun önlemi alınmazsa başka kişiler de bundan nasibini alacak. Maalesef ki, bu kişi durmuyor. Devam eden dosyaları olmasına rağmen tutuklanmadığı sürece 'İfademi verdim, yine çıktım, yine tutuklanmadım' diye müvekkillerime ses kayıtları gönderiyor. Bir an önce bu işin sonlanması hepimizin temennisi, kendisinin de artık çocukların üzerine gitmekten vazgeçmesini kendisinden de istiyoruz. Bu çocukların gelecekleri yok oluyor."

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Suç duyurusu, İstanbul, Hakaret, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN BİLGİLERİNİ CİNSEL İÇERİKLİ SİTELERDE PAYLAŞTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ İÇİN YENİ SUÇ DUYURUSU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN BİLGİLERİNİ CİNSEL İÇERİKLİ SİTELERDE PAYLAŞTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ İÇİN YENİ SUÇ DUYURUSU - Son Dakika
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