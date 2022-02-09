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ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN FOTOĞRAFLARINI ESKORT SİTELERİNDE PAYLAŞAN KADINA 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA - Son Dakika

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN FOTOĞRAFLARINI ESKORT SİTELERİNDE PAYLAŞAN KADINA 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

09.02.2022 09:01
ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN FOTOĞRAFLARINI ESKORT SİTELERİNDE PAYLAŞAN KADINA 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

İSTANBUL'da sağlık sektöründe çalışan Havva Gülşen'in (40) işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini eskort sitelerinde paylaştığı iddiasına ilişkin geçen günlerde suç duyurusunda bulunuldu.

İSTANBUL'da sağlık sektöründe çalışan Havva Gülşen'in (40) işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini eskort sitelerinde paylaştığı iddiasına ilişkin geçen günlerde suç duyurusunda bulunuldu. Şikayetin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak şüpheli Gülşen hakkında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Havva Gülşen'in müşteki B.K.'nin cep telefon numarasını, şahsi ve ikametinin fotoğraflarını 5 Ekim 2021 tarihinde 'eskort' yazarak paylaştığı anlatıldı. Tanımadığı insanların müşteki B.K.'yi telefonla arayarak rahatsız etmesi üzerine B.K.'nin şikayetçi olduğu ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.  B.K.'nin şikayet dilekçesinde şüpheli Havva Gülşen'in kendisine "Instagram hesabın niye gizli, kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok. Her şekilde görebilirim ben, ben sizi daha iyi araştırıyorumö şeklinde mesajlar attığı da iddianamede vurgulandı. İddianamede müşteki B.K.'nin kişisel verilerini, telefon ve adres bilgilerini kullanarak sahte sosyal medya hesabı açan kişinin şüpheli Havva Gülşen olduğu değerlendirmesi yapıldı.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Havva Gülşen'in "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymakö suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuksuz şüpheli Gülşen, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN FOTOĞRAFLARINI ESKORT SİTELERİNDE PAYLAŞAN KADINA 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN FOTOĞRAFLARINI ESKORT SİTELERİNDE PAYLAŞAN KADINA 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA - Son Dakika
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