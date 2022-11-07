Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk duyurdu: Kalıcı olarak askıya alınacaklar! - Son Dakika
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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk duyurdu: Kalıcı olarak askıya alınacaklar!

07.11.2022 13:05

Twitter'ı satın aldıktan sonra yönetim kurulunu feshederek tek söz sahibi olan Elon Musk şirketin gidişatı hakkında açıklamalar yaptı. Musk, görevinin Twitter'ı açık ara en doğru bilgi kaynağı haline getirmek olduğunu belirtti. Bundan sonra kimlik taklidi yapan ya da parodi olduğunu açıkça ifade etmeyen hesaplar kalıcı olarak askıya alınacak.

Dünyanın en zengin insanı olan ve 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla Twitter'ı satın alan Elon Musk, Twitter hesabından şirketin gidişatı hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Şu anki görevinin Twitter sosyal medya platformunu açık ara en doğru bilgi kaynağı haline getirmek olduğunu söyleyen Musk, belirli kişilerin kimlik taklidini yani kimlik bürünme yapan taklitçi hesaplar ve "parodi" hesabı olduğunu açıkça ifade etmeyen hesapların uyarı yapılmaksızın kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu.

Elon Musk'ın yapmış olduğu "Twitter'ın dünyanın açık ara en doğru bilgi kaynağı haline gelmesi gerekiyor." paylaşımına cevap veren Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey,Musk'ın yapmış olduğu paylaşıma, "Kime göre doğru?" cevabını verdi.

SEÇİM SONUNA ERTELENDİ

Cuma günü yaklaşık 3700 çalışanı işten çıkartmış ve şirketin günlük 4 milyon dolar zarar ettiği belirten Musk, Twitter ücretli hesap doğrulama sistemini Twitter Blue paketi ile ücretli hale getirmişti. Önceden yapılan bilgilendirmede isteyen herkesin mavi onay rozeti alabileceğini söyleyen Musk kararından döndü.

Herkesin onaylı hesaba sahip olabileceği bir ABD ara seçim dönemi geçirmek istemeyen şirket, şimdilik bu kararından vazgeçti. Sistemi henüz tam olarak nasıl güvenli hale getireceğini bilemeyen Musk, ücretli mavi onay rozeti sistemini seçim sonuna kadar erteledi.

KOVULAN ESKİ ÇALIŞANLAR GERİ ÇAĞRILDI

Bloomber'in haberine göre yaklaşık 3500 kişiyi işten çıkaran Elon Musk. İşten çıkarılan bazı kişileri çalışmak için geri çağırdı. Gazeteci Casey Newton, Twitter'ın Slack kanallarından ele geçirilen bir mesajı paylaştı.

Mesajda, "Hafta sonu bu mesaj için üzgünüm, ancak bunu yazmak istedim. Bazı çalışanların şirkete geri dönüp dönmeyeceklerini sorma fırsatımız olduğunu bilmenizi istiyorum. İsimleri ve gerekçeleri pazar günü saat 16.00'ya kadar bir araya getirmem gerekiyor." ifadesi görüldü. Şirketin iş gücünün yaklaşık yarısını işten çıkaran Musk'ın şirket için önemli ve deneyimli olan bazı çalışanları farkında olmadan işten çıkardığı düşünülüyor.

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Twitter'dan geri adım! Eski çalışanlar geri mi dönüyor? Twitter'dan geri adım! Eski çalışanlar geri mi dönüyor? Elon Musk'tan Twitter mavi tik kararında geri adım! Elon Musk'tan Twitter mavi tik kararında geri adım!

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Son Dakika Teknoloji Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk duyurdu: Kalıcı olarak askıya alınacaklar! - Son Dakika


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