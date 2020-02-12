Şirketler 14 Şubat için

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala, tüketicilerin taleplerine karşılık vermek isteyen şirketler, giyimden kozmetiğe, aksesuardan elektroniğe çok sayıda üründe indirim ve kampanyalarla raflarını doldurdu.

Yaklaşan 14 Şubat öncesi sevdiklerini mutlu etmek isteyen tüketiciler hediye arayışına girerken, bu talebe yanıt vermek isteyen şirketler de sundukları avantajlarla tüketiciye bol seçenek sunma hazırlığını yürütüyor.

Her ne kadar sevgiyi bir güne sığdırmak çoğu insan için pek bir anlam ifade etmese de, bu günü bahane edip özellikle ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketiciler için çok sayıda seçenek bulunuyor.

Çiçek, çikolata, takı, mücevher, giyim, aksesuar, elektronik cihazlar, tatil gibi alternatifler, kampanyalar ve 14 Şubat'a özel indirimlerle birleşerek tüketiciler için daha da cazip hale geliyor.

Sevdiklerine teknoloji hediye etmek isteyenler için çok sayıda seçenek var

Akıllı saatlerin, tabletlerin, akıllı telefon ve ses sistemlerinin içinde bulunduğu elektronik cihaz segmenti, tüketicilerin bu özel günlerde en fazla tercih ettiği kategorilerden biri olmaya devam ediyor.

Hem ertelenen ihtiyaçların karşılanması hem de teknolojiseverlerin yeni teknolojileri deneyimlemek istemesi ile artan talebe yönelik teknoloji şirketleri de taşın altına elini koyuyor.

Şirketler sundukları avantajlı fiyatlar, taksit ve indirimlerle, özel günlerde sevdiklerine teknoloji hediye etmek isteyenlerin ihtiyacını karşılamaya yönelik yüzde 50 indirim fırsatlarını içinde barındıran kampanyalar düzenliyor.

Bu çerçevede Samsung, Sevgililer Günü'ne özel kampanyası kapsamında, akıllı saatlerde avantajlı fiyatları müşteri ile buluştururken, çok sayıda hediye seçeneğini de tüketiciye sunuyor.

Teknosa, Sevgililer Günü'nde çiftleri hem eğlendirecek hem de hediye seçimini kolaylaştıracak kampanyaları kapsamında, 7-17 Şubat tarihleri arasında akıllı telefondan tablete, kişisel bakımdan giyilebilir ürün ve aksesuarlara kadar birçok teknoloji ürününe uygun fiyata tüketiciye sunuyor.

Bu özel güne ilişkin indirimlerini duyuran Amazon.com.tr ise, birçok farklı kategoriden binlerce ürünü tüketicilerin beğenisine sunarken, müşterilerin her alanda sevdiklerine hediye bulabildiği çok sayıda seçenek barındırıyor.

Kalpli çikolatalar hala en çok tercih edilenlerden

Çiçek ve çikolatalar bu günün vazgeçilmesi arasındaki yerlerini korurken, kalpli çikolatalar sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin hala ilk tercih ettiği ürün arasında yer alıyor.

İlk Sevgililer Günü'nden bugüne insanlar, aşklarının bir göstergesi olarak birbirlerine çikolata armağan ederken, Godiva, dünyanın dört bir yanındaki Godiva mağazalarında ve godiva.com.tr'de bulunan ikonik Belçika çikolataları ve Sevgililer Günü için geliştirilen özel ambalajlarıyla tüketicilere çok sayıda seçenek sunuyor.

Divan Brasserie Bebek ve Divan Brasserie Beyoğlu, Sevgililer Günü için özel konsept geliştirirken, Divan şeflerinin Sevgililer Günü menüsü misafirlerini gastronomik yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Giyimde Sevgililer Günü'ne özel koleksiyon

En fazla tercih edilen kategorilerden giyim sektöründe şirketler yüzde 50'ye varan indirimlerin yanı sıra özellikle bu gün için özel koleksiyonlar da hazırladı.

Farklı tasarımlar ve çok sayıda renk seçenekleri ile raflarda yerini alan ürünler, tüketicinin hem cebine hem gözüne hitap ederken, kampanyalar fonksiyonel kıyafetler ve şık aksesuarlarla tamamlandı.

Kiğılı, NetWork, Altınyıldız Classics, Boyner, Ramsey, KİP, Trendyol gibi şirketler bu çerçevede hazırladıkları özel kampanya ve tasraımlarla tüketiciye en iyisini sunmak için yarışıyor.

Şirketler sevgililere "rota" çizdi

Tüketicilerin bazıları da bu günü seyahatte geçirmeyi tercih ediyor. Sevdiklerine tatil armağan etmekisteyenler için turizm şirketleri kolları sıvarken, Setur, Sevgililer Günü'nü yurt dışında bir seyahate çıkmak için fırsat olarak görenlere farklı rotalar öneriyor.

Sakin ve romantik bir seyahat isteyenlere Prag ya da Laponya turunu, yaz havası yaşayıp denize girmek isteyenler için de Dubai turu seçeneklerini sunan şirket, hazırladığı özel ve avantajlı yurt dışı turlarıyla Sevgililer Günü için gidilebilecek en güzel yerleri görme fırsatı sunuyor.



Uçak bileti sitesi Enuygun.com da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için sosyal medyada indirim kampanyası başlattı.

3-14 Şubat arasında şirketin sosyal medya hesaplarından verilen ipuçlarını takip edenler, o güne özel seçilen romantik destinasyonlara indirimli fiyatla uçma fırsatını yakalıyor.