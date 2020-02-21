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Şirketler artık diplomadan çok 'iş yeteneklerine' önem veriyor
7 saat önce
ABD'de serbest çalışanlar (freelancer) için platform görevi yürüten Upwork'un yaptırdığı araştırmaya göre, ülkedeki serbest çalışanlarının yüzde 93'ü profesyonel deneyim ve yeteneklerin üniversite diplomasından daha önemli olduğunu düşünüyor. Bazı büyük şirketler yetenekli lise mezununu işe alıyor
Geleneksel eğitim sistemi, dijital dönüşümle birlikte hızla değişen iş dünyasının beklentilerini karşılamakta zorluk çekiyor. İş alımında insan kaynakları diplomanın yanı sıra kişinin iş yeteneklerine önem vermeye başladı.
Özellikle yazılım gibi bazı iş sektörlerindeyse, birtakım özel yetenekler üniversite diplomasından da daha önemli olabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:37
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