Son Dakika Haberleri: Şirketler artık yazılımlarını test etmek zorunda

Şirketler artık yazılımlarını test etmek zorunda

1 saat önce

Dünya Yazılım Test Trendleri Raporu'na ilişkin bilgi veren Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen, şirketlerin yaklaşık yüzde 22'sinin BT bütçelerinin yüzde 26 ile yüzde 40'ını test için ayırdıklarını söyledi.

Şirketler artık yazılımlarını test etmek zorunda, System.String[]
Dünya Yazılım Test Trendleri Raporu'na ilişkin bilgi veren Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen, şirketlerin yaklaşık yüzde 22'sinin BT bütçelerinin yüzde 26 ile yüzde 40'ını test için ayırdıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:50 

Ekonomi
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