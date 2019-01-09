Şirketler artık yazılımlarını test etmek zorunda

Dünya Yazılım Test Trendleri Raporu'na ilişkin bilgi veren Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen, şirketlerin yaklaşık yüzde 22'sinin BT bütçelerinin yüzde 26 ile yüzde 40'ını test için ayırdıklarını söyledi.

Dünya Yazılım Test Trendleri Raporu'na ilişkin bilgi veren Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen, şirketlerin yaklaşık yüzde 22'sinin BT bütçelerinin yüzde 26 ile yüzde 40'ını test için ayırdıklarını söyledi.

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