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"Şirketler bilançoların olumsuz etkilenmemesi için kur riskinden korunmalı" - Son Dakika

"Şirketler bilançoların olumsuz etkilenmemesi için kur riskinden korunmalı"

25.08.2021 12:53

Kur zararından bilançoları ve temettü takvimi etkilenmeye başlayan şirketlerin, çözüm olarak 'Riskten Korunma Muhasebesi' uygulamaya başladıklarını söyleyen Hedgeblue Kurucu Ortağı Aras Orhan, "Riskten korunma işlemi yapan şirketler, nakit akışı olarak belki kayıp yaşamadılar ancak gelecek...

Kur zararından bilançoları ve temettü takvimi etkilenmeye başlayan şirketlerin, çözüm olarak 'Riskten Korunma Muhasebesi' uygulamaya başladıklarını söyleyen Hedgeblue Kurucu Ortağı Aras Orhan, "Riskten korunma işlemi yapan şirketler, nakit akışı olarak belki kayıp yaşamadılar ancak gelecek vadeli döviz risklerine ait finansal raporlama sonuçları, riskten korunmayan şirketlerle neredeyse aynıydı. Bunun sebebi bu tür şirketlerin henüz riskten korunma muhasebesi kullanmaması. Ülkemizde çok sayıda büyük şirket bu pratikleri uygulamaya başladı" dedi.

Uygulamanın kapsamını aktaran Aras Orhan, "Riskten korunma muhasebesi, şirketlerin risklerini sınırlamak için yaptığı vadeli sözleşmeleri Türkiye Finansal Raporlama Standardı TFRS'ye uyumlu bir şekilde raporlayan, gelir-gider tablolarını geçici oynaklıklardan arındıran bir uygulama" diye konuştu.

"UZUN DÖNEM KARLILIĞINDAKİ DENGESİZLİĞİ AZALTIYOR"

Uygulamanın şirketlerin dönemsel karlılıklarını etkileyen, bazı durumlarda faiz ve amortisman öncesi karlarına da etki edebilen bir yöntem olduğunu aktaran Orhan, "Üstelik şirketlerin temettü verimini bile erkene çekebilen bir etkinliğe sahip. Sadece kur değişiminde değil, faiz ve emtia fiyat riskine karşı korunan durumlarda da uygulayan şirketlerin uzun dönem karlılıklarındaki dengesizliği azaltıyor. Raporlama dönemi sonundaki sonuçları daha düşük bir hata payıyla tahmin edebiliyor. Böylece bütçe kurları kullanılarak yapılan tahminlerle yaklaşık etkisini bilmek de mümkün oluyor" diye konuştu.

RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ UYGULAYABİLECEK ŞİRKETLER

Riskten korunma muhasebesini uygulayabilecek şirketlere Türkiye'den örnek veren Orhan, "Enerji sektöründe YEKDEM ve EÜAŞ yerli kömür yabancı para endeksli enerji satış teşviklerinden faydalanan, sanayi sektöründe ihracat gelirleri olan ve aynı para biriminden borca ya da hammadde ithalat giderine sahip olan şirketler, kamu-özel işbirliği (KOİ) nedenli yabancı para garantili gelire sahip olan şirketler bu konuda ilk akla gelen adaylar arasında" ifadelerini kullandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji CFO'su Özgür Uzunoğlu ise riskten korunma muhasebesinden nasıl faydalandıklarını şu şekilde açıkladı:

"706 MW büyüklüğündeki yenilenebilir enerji portföyümüzü riskten korunma muhasebesine tabi tuttuk. Döviz cinsinden yatırım kaynaklı borçlarımızı, yine döviz cinsinden olan gelecekteki YEKDEM gelirlerimizle eşleştirerek gerçekleşmemiş kur zararlarının tamamını gerçekleşmiş gibi raporlamanın önüne geçtik. Bu sayede gelir tablomuzu faaliyet karlılığımıza yakın ve gerçekçi bir hale getirdik."

5 MİLYAR DOLARLIK HEDGE POZİSYONUNU HESAPLIYOR

Riskten korunma muhasebesinin Türkiye'de gittikçe artan sayıda şirket tarafından uygulanmaya başladığına, ancak uygulamanın ve mevzuatın karmaşıklığı sebebiyle konu uzmanı eksikliğine dikkat çeken Aras Orhan, Hedgeblue olarak geliştirdikleri yazılımla bu soruna çözüm sunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Konunun karmaşıklığı sebebiyle bankalar dışında bu konuda uzman kişilerin sayısı oldukça az. Şirketler de mevzuata bakarak korunma muhasebesinin faydalarını tam olarak somutlaştıramıyor ve faydalanma yoluna gidemiyorlar. Hedgeblue olarak korunma muhasebesinin oluşturulup takip edilmesinden kapatılmasına kadar olan tüm süreci optimize eden bir yazılım sunuyoruz. Böylece bir şirket gelecekteki yabancı para cinsinden gelir beklentilerini, şu an bilançosunda bulunan yabancı para yükümlülüklerle eşleştirebiliyor ve bu sayede dönem için kur zararı yazmaktan kurtulabiliyor. Bugüne kadar farklı sektörlerden müşterilerimiz adına kurduğumuz ve takip ettiğimiz riskten korunma muhasebesi portföyünün toplam büyüklüğü ise 5 milyar doların üzerine çıktı. Yazılım sayesinde hem süreci hızlandırdık hem de hesaplama hatalarının önüne geçerek sonuçları finansal denetimden de hızlı bir şekilde geçirebiliyoruz."

Global bir fintech (regtech) olma yolunda ilerleyen Hedgeblue, riskten korunma muhasebesinin yanı sıra likidite, risk yönetimi ve nakit akışı yönetimi konularında da matematiksel model ve algoritmalara dayalı yazılımlar geliştiriyor.


Şirketler bilançoların olumsuz etkilenmemesi için kur riskinden korunmalı
Şirketler bilançoların olumsuz etkilenmemesi için kur riskinden korunmalı

Türkiye, Enerji, Döviz, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Şirketler bilançoların olumsuz etkilenmemesi için kur riskinden korunmalı' - Son Dakika


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