Şirketler Covid 19 Döneminde Uzaktan Çalışma Şartlarına Ne Kadar Hazırlıksız Yakalandı?

Kron Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Şarman, şirketlerin Covid-19 sürecinde uzaktan çalışma şartlarına nasıl yakalandığını aktardı.



Kron Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Şarman, şirketlerin Covid-19 sürecinde uzaktan çalışma şartlarına nasıl yakalandığını aktardı. Şarman, 'Şirketlerin bu konuda bütçesel ve donanımsal seviyeleri ihtiyaç duyulan düzeyde değildi' dedi.



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