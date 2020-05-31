Şirketler Covid 19 Döneminde Uzaktan Çalışma Şartlarına Ne Kadar Hazırlıksız Yakalandı?
Kron Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Şarman, şirketlerin Covid-19 sürecinde uzaktan çalışma şartlarına nasıl yakalandığını aktardı.
Kron Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Şarman, şirketlerin Covid-19 sürecinde uzaktan çalışma şartlarına nasıl yakalandığını aktardı. Şarman, 'Şirketlerin bu konuda bütçesel ve donanımsal seviyeleri ihtiyaç duyulan düzeyde değildi' dedi.
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31.05.2020 03:20:41. #1.13#
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