Şirketler için 2019’u siber güvende geçirmenin 10 yolu
46 dakika önce
ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal'a göre her şirketin dijital saldırıya uğrayacağı kesin.
ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal'a göre her şirketin dijital saldırıya uğrayacağı kesin. Ama önlem alarak bunları püskürtmek mümkün. Akbal, siber sızıntı ve saldırıları önlemek için kurumların dikkat etmesi gereken 10 konuyu sıraladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:10
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