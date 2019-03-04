Son Dakika Haberleri: Şirketler için 2019’u siber güvende geçirmenin 10 yolu

Şirketler için 2019’u siber güvende geçirmenin 10 yolu

46 dakika önce

ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal'a göre her şirketin dijital saldırıya uğrayacağı kesin.

Şirketler için 2019’u siber güvende geçirmenin 10 yolu, System.String[]
ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal'a göre her şirketin dijital saldırıya uğrayacağı kesin. Ama önlem alarak bunları püskürtmek mümkün. Akbal, siber sızıntı ve saldırıları önlemek için kurumların dikkat etmesi gereken 10 konuyu sıraladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:10 

Türkiye, Ekonomi
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