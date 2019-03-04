Şirketler için 2019’u siber güvende geçirmenin 10 yolu

ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal'a göre her şirketin dijital saldırıya uğrayacağı kesin.

ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal'a göre her şirketin dijital saldırıya uğrayacağı kesin. Ama önlem alarak bunları püskürtmek mümkün. Akbal, siber sızıntı ve saldırıları önlemek için kurumların dikkat etmesi gereken 10 konuyu sıraladı.

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