Şirketler ihracatını yüzde 57 artırdı
28 dakika önce
Fortune 500 şirketleri geçtiğimiz yıl ihracatlarını TL bazında yüzde 57 oranında artırarak 450 milyar liraya çıkardılar.
Fortune 500 şirketleri geçtiğimiz yıl ihracatlarını TL bazında yüzde 57 oranında artırarak 450 milyar liraya çıkardılar.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:02
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