Son Dakika Haberleri: Şirketler ihracatını yüzde 57 artırdı
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Şirketler ihracatını yüzde 57 artırdı

28 dakika önce

Fortune 500 şirketleri geçtiğimiz yıl ihracatlarını TL bazında yüzde 57 oranında artırarak 450 milyar liraya çıkardılar.

Şirketler ihracatını yüzde 57 artırdı, System.String[]
Fortune 500 şirketleri geçtiğimiz yıl ihracatlarını TL bazında yüzde 57 oranında artırarak 450 milyar liraya çıkardılar.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:02 
Ekonomi
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