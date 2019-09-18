Son Dakika Haberleri: Şirketler Nakit Akış Yönetiminde Nelere Dikkat Etmeli?
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Şirketler Nakit Akış Yönetiminde Nelere Dikkat Etmeli?

1 saat önce

Yerli ve uluslar arası şirketlerde finans yönetiminin çeşitli kademelerin görev alan Finans Uzmanı Ahmet Küçükkoyuncu, deneyimlerini Wise TV ile paylaştı.

Yerli ve uluslar arası şirketlerde finans yönetiminin çeşitli kademelerin görev alan Finans Uzmanı Ahmet Küçükkoyuncu, deneyimlerini Wise TV ile paylaştı.


Şirketlerin nakit akış yönetiminde nelere dikkat etmeli? sorusunu yanıtlayan Küçükkoyuncu, nakit akışının karlılıktan farklı bir olgu olduğunu söyledi.


"Şirketler zarar ettikleri için değil, nakit akışını yönetemedikleri için batarlar" diyen Küçükkoyuncu, şirketlerin çok karlı olup buna rağmen nakit para eksikliğinden dolayı fonlanma ihtiyacı hissedebileceğini ifade etti.


Küçükkoyuncu, nakit akışı yönetiminde 3 önemli noktayı hatırlattı:



Gelecekle ilgili tahminlerin bütçeye uygun bir şekilde yapılması


Değişkenliklerin nakit akışına bütçe ile beraber adapte edilmesi


Varsayımların doğru yapılması

Şirketler Nakit Akış Yönetiminde Nelere Dikkat Etmeli?

TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:32 
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