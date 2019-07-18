Şirketler ödeme güçlüğü ile karşı karşıya

Dr. Ceylan, "İçinde bulunduğumuz ekonomik durgunluk atmosferinde sistemik risklerin en büyüğü, yaygın şekilde yaşanabilecek 'tahsil edememe riski'dir." dedi.

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