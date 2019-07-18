Şirketler ödeme güçlüğü ile karşı karşıya
2 saat önce
Dr. Ceylan, "İçinde bulunduğumuz ekonomik durgunluk atmosferinde sistemik risklerin en büyüğü, yaygın şekilde yaşanabilecek 'tahsil edememe riski'dir.
Dr. Ceylan, "İçinde bulunduğumuz ekonomik durgunluk atmosferinde sistemik risklerin en büyüğü, yaygın şekilde yaşanabilecek 'tahsil edememe riski'dir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:37
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