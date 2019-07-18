Son Dakika Haberleri: Şirketler ödeme güçlüğü ile karşı karşıya
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Şirketler ödeme güçlüğü ile karşı karşıya

2 saat önce

Dr. Ceylan, "İçinde bulunduğumuz ekonomik durgunluk atmosferinde sistemik risklerin en büyüğü, yaygın şekilde yaşanabilecek 'tahsil edememe riski'dir.

Şirketler ödeme güçlüğü ile karşı karşıya, System.String[]
Dr. Ceylan, "İçinde bulunduğumuz ekonomik durgunluk atmosferinde sistemik risklerin en büyüğü, yaygın şekilde yaşanabilecek 'tahsil edememe riski'dir." dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:37 
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