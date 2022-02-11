Şirketler Sevgililer Günü için birçok hediye seçeneği sunuyor - Son Dakika

Şirketler, 14 Şubat Sevgililer Günü için "Sevgilime ne alacağım?" sorusuna birçok hediye seçeneği ve kampanya ile yanıt veriyor.

Sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin hediye seçimine yardımcı olmak için şirketler, giyimden teknolojiye mobilyadan aşk filmlerine kadar birçok seçenek sunuyor.

Ürün ve hizmetlerini çeşitli kampanyalarla destekleyen şirketler, 14 Şubat'ı özel kılacak alternatif arayanlara çözümler sunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, LG Electronics (LG) Sevgililer Günü için hazırladığı kampanyada, 8-14 Şubat'ta, Teknosa ve Media Markt'larda geçerli kampanya kapsamında, LG Yıkamalı Kurutma Makinesi ya da belirli buzdolabı modellerinden alanlara 1.000 TL değerinde Boyner hediye çeki armağan ediliyor.

LG'nin Sevgililer Günü kampanyası kapsamında sunduğu bir başka avantaj ise XBOOM Go Jellybean serisi bluetooth hoparlörlerde uygulanıyor. XBOOM Go Jellybean serisi bluetooth hoparlörler yüzde 40'a varan Sevgililer Günü özel indirimiyle sunuluyor.

Turkcell Pasaj'da yüzde 60'a varan indirim

Turkcell Pasaj, sevgisini son model bir teknolojik ürünle göstermek isteyenlere özel "Sevgililer Günü İndirimleri" kampanyası başlattı. 15 Şubat'a kadar devam edecek kampanyada, akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, ev ve yaşam ürünlerinden bilgisayar ve tabletlere kadar farklı kategorilerde pek çok ürüne yüzde 60'a varan indirimler uygulanıyor.

Sevgililer Gününe özel kampanya elektronik ürünlerin yanı sıra kişisel bakım ürünleri, hobi malzemeleri ve daha birçok farklı kategorileri de kapsıyor. Kullanıcılar, seçtikleri kampanyaya özel ayrıcalıklar sayesinde bütçelerine en uygun hediyeyi Pasaj'da kolayca seçebiliyor.

Her bütçeye uygun marka ve model seçeneği sunan Turkcell Pasaj'da, Sevgililer Günü İndirimleri'ne özel olarak seçili akıllı telefonlarda yüzde 10'a varan indirim fırsatı da bulunuyor. Kampanyada Apple, Huawei, Omix, Oppo, Realme, Xiaomi ve ZTE markaları yer alıyor.

Turkcell Pasaj'ın Hediye Asistanı, Sevgililer Günü için hediye seçmekte zorlanan müşterilerine hediye seçimlerinde yardımcı oluyor.

Operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği Turkcell Pasaj'a web sitesinden ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden ulaşılabilirken, tüm Türkiye'ye 1 iş gününde kargo ve İstanbul'da seçili ilçelere 24 saat içerisinde teslimat sağlanabiliyor. Turkcell Pasaj'dan satın alınan ürünler, müşterilere yüzde yüz doğa dostu ve geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor.

Altınyıldız Classics'ten erkeklere özel hediye seçenekleri

Altınyıldız Classics, sevdiğini mutlu etmen isteyenlere gömlekten trikoya, monttan aksesuarlara kadar birçok hediye seçeneği sunuyor.

Gömleklerin yanı sıra günlük hayatın rutininde kendine yer bulan triko modelleri her tarzdaki erkeğe hitap ediyor. Erkeklerin stilini tamamlayacak mont modellerinden, zamansız hediyelerin başında gelen kravat, kol düğmesi, bileklik ve cüzdan gibi şık aksesuarlara kadar Altınyıldız Classics hediye seçimini kolaylaştırıyor.

Sur Yapı Marka AVM, çiftlerin ayaklarını yerden kesecek

Sur Yapı Marka AVM'de 14 Şubat'ta Sevgililer Gününe özel olarak düzenlenen etkinlikte 20 çift, sıcak hava balonuyla havalanarak Bursa semalarında unutulmaz anlar yaşayacak.

5. yılını kutlamaya hazırlanan Sur Yapı Marka AVM'nin Instagram'daki "Alışveriş Aşkında 5. Yıl" konulu gönderisi ile en çok arkadaşını etiketleyen çiftler arasından seçilecek 20 çift, hava koşullarının uygunluğuna bağlı olarak AVM'nin açık otoparkında sıcak hava balonuyla uçma şansını yakalayacak.

14 Şubat günü öğleden sonra başlayacak uçuş etkinliği, gece yarısına kadar sürecek ve her çifte özel bir uçuş randevusu verilecek. Her çift için özel olarak havalanacak olan sıcak hava balonu, 10 dakika boyunca gökyüzünde kalacak. 14 Şubat günü hava koşullarının uçuşa elverişli olmaması halinde, etkinliğe katılacak olan çiftlere, havanın uygun olduğu bir gün için uçuş randevusu verilecek.

Tivibu'da Şubat'ta aşk var

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, dramdan komediye, fantastikten bilim kurguya birbirinden özel içeriği seyircisiyle buluşturmayı sürdürüyor. Tivibu'da Sevgililer Günü'ne özel romantik yapımlar, Tivibu Film/ Tivibu Vitrin/Menüde Aşk Var klasörüne eklendi.

Nicholas Sparks'ın aynı isimli romanından uyarlanan "Not Defteri" sararmış bir not defterinden anlatılan ve yıllar öncesinden kopup gelen bir aşk hikayesini konu ediyor. Yine bir kitap uyarlaması olan "Senden Önce Ben"de, yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren genç bir adam ile bakıcısının aşkı anlatılırken, güneş alerjisi olan ve sadece akşamları evden çıkabilen genç bir kızın çocukluk aşkı ile karşılaşmasının ardından yaşadıklarını konu alan "Akşam Güneşi", 16 Şubat-16 Mart arasında Tivibu Vitrin/Menüde Aşk Var klasöründe yer alacak yapımlar arasında bulunuyor.

2020 yılında "En İyi Film Şarkısı" Oscar'ını kazanan müzikal romantik drama türündeki "Bir Yıldız Doğuyor" Tivibu'da yayınlanacak. Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı filmde, yetenekli müzisyenler Jackson Maine ile Ally'nin zorlu kariyer basamaklarında yaşadıkları aşk öyküsü ekranlara getiriliyor.

Tivibu ekranlarında, son yılların en başarılı romantik yerli yapımları da izleyiciyle buluşuyor. "Aşk Sana Benzer", "Unutursam Fısılda", "İkimizin Yerine", "Sonsuz Aşk", "Su ve Ateş" bu ay dikkat çeken yapımlar arasında.

Özcan Deniz'in ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı "İkinci Şans"ta matematik öğretmeni Yasemin ile restoran sahibi karizmatik gurme Cemal'in geçmişlerinden kurtulmak isterken yaşadıkları yolculuk konu ediliyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Unutursam Fısılda" alzheimer hastalığına yakalanan eski bir pop sanatçısının eski evine dönüp, şöhrete nasıl kavuştuğunu düşünürken, hayatını mahvettiğine inandığı ablasıyla yüzleşmesini anlatıyor. İlyas ve Asya'nın aşkını yansıtan ve kahramanların iç sesleriyle gönülleri kazanan unutulmaz yerli yapım "Selvi Boylum Al Yazmalım" da "Menüde Aşk Var" klasörüne eklendi.

Ek olarak Sinema TV'de 14 Şubat'a özel Sevgililer Günü Kuşağı'nda "Yazın Tadı", "Menüde Aşk Var" ve "Davetsiz Aşk"ın aralarında olduğu 8 film izlenebilecek.

Tivibu Dizi'de dizi keyfini bir üst seviyeye taşıyacak uluslararası yapımlar; "Mallorca Dosyaları", "Shadow Lines", "L.A.'s Finest", "Unforgettable" ve "Justified", Tivibu Dizi/Belgesel klasöründe ise "Joanna Lumley'nin Görülmemiş Maceraları", "Ben Fogle ile Vahşilerin Yaşam Alanları", "Dünyanın En Güzel Tren Yolculukları", "Berlin Günlükleri: Ormanın Sırları" ve "En Yeşil: Muğla" izleyicilerin beğenisine sunulacak yapımlar arasında bulunuyor.

Modalife'dan Sevgililer Gününe özel kampanya

2022 yılında da tüketici dostu fiyat politikası ile kalite, tasarım ve konforun ulaşılabilir halini sunmaya devam eden Modalife, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanyalarıyla dikkati çekiyor.

"modalife.com"dan yapılacak alışverişlerde geçerli yüzde 40'a varan daha uygun fiyat avantajı, en cazip hediye alternatiflerini yaşam alanlarını güzelleştirmek isteyenlerin evlerine götürüyor. 30'u aşkın deposu ve Türkiye'nin her yerine en kısa sürede ulaşan sevkiyat ağı ile sektörün önde gelen mobilya markası Modalife, stokta bulunan ürünleri "1 Günde Teslim" ediyor.

Avrupa, Vivaldi, Bella koltuk takımlarından "modalife.com"da ön satışta olan yeni ürün gruplarına, şık, kaliteli dekoratif objelerden kadın-erkek herkesin beğeneceği ev eşyalarına, 14 Şubat Sevgililer Günü için Modalife'ta pek çok seçenek mevcut.

Modalife, hemen teslim kampanyası dahilinde koltuk, köşe, üçlü koltuk tercih eden herkese şık bir puf da hediye ediyor.

Modalife, yurt genelinde kendi bünyesindeki 150'den fazla mağazasında ve web sitesinde yüzde 40 daha uyguna tüketiciye sunduğu ürünlerinde, fiyat avantajlarını, kredi kartına 9 taksit ve ING bankası iş birliğinde peşin fiyatına, vade farksız 36 aya kadar vadeli tüketici kredisi fırsatıyla destekliyor. Modalife web sitesinde 7/24 sunulan ön satış olanağı ile de 2022 yılının en yeni ürünlerini mağazaya gelmeden, online olarak satın almak mümkün.

Huawei'den Sevgililer Gününe özel ürün ve fiyat seçenekleri

Huawei, Sevgililer Gününü bu yıl da sevgisini özel bir hediyeyle göstermek isteyenlere özel fırsatlarla kutluyor. Hem işlevsel hem de şık bir hediye seçeneği için alışveriş listesinin üst sıralarında yer alabilecek birçok farklı seçenek, Huawei'nin resmi satış noktalarında yerini aldı. Huawei, Watch GT 2 Pro, Watch GT 3, Nova 9 ve FreeBuds Lipstick ürünlerinde önemli indirim seçenekleri sunuluyor.

Watch GT 2 Pro akıllı saat modellerinde 400 TL'ye varan indirimlerin yanı sıra, yanında FreeBuds 4i ile alındığında yüzde 10 indirim daha uygulanıyor. Böylece iki cihazın toplam fiyatı 4 bin 98 TL yerine 3 bin 238 TL oluyor.

Watch GT 3 42mm Beyaz ve Gold modellerinde de Sevgililer Günü'ne özel bir indirim uygulayan Huawei, bu ürünlerin FreeBuds 4i ve ekstra saat kayışı ile birlikte alınması durumunda, bu modellerde de ekstra yüzde 10 indirim uyguluyor.

Huawei'nin en yeni akıllı telefonu Nova 9, kılıf hediyesi ve 9 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye düşen satış fiyatına ek olarak, Watch GT2 Pro ile birlikte alınması durumunda, Watch GT2 Pro 1.599 TL'ye alınabiliyor.

Huawei FreeBuds Lipstick için de 500 TL'ye varan indirim uygulayan Huawei, ürünün Watch Fit Mini ile birlikte alınması durumunda yüzde 10 daha ek indirim sunuyor. Böylece ürünlerin toplam fiyatı 4 bin 147 TL yerine 2 bin 698 TL oluyor.