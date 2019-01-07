Şirketler Siber Saldırılara Ne Kadar Hazırlıklı?
1 saat önce
IBM Türk Güvenlik Şirketi Lideri Engin Özbay, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
IBM Türk Güvenlik Şirketi Lideri Engin Özbay, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Siber saldırıların günümüzde hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Özbay, "Geçtiğimiz sene tüm dünyayı etkileyen çok büyük saldırılar oldu. Önümüzdeki yıllarda da bu saldırıların hızla artacağını öngörüyoruz. Kurumların siber saldırılara ne kadar hazırlıklı oldukları çok önemli. Çünkü artık bu iş sadece bir teknoloji işi değil, tüm süreçlerin bir arada olduğu operasyonların bütünü" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32
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