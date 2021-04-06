Şirketler tüm bankalardaki hesaplarını Akbank'tan takip edebiliyor - Son Dakika

Şirketler tüm bankalardaki hesaplarını Akbank'tan takip edebiliyor

06.04.2021 14:25
Şirketler tüm bankalardaki hesaplarını Akbank'tan takip edebiliyor, System.String[]

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, açık bankacılık kapsamında Akbank tüzel müşterilerinin tüm bankalardaki hesaplarını tek bir yerden takip edebileceklerini bildirdi.

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, açık bankacılık kapsamında Akbank tüzel müşterilerinin tüm bankalardaki hesaplarını tek bir yerden takip edebileceklerini bildirdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar birçok sektörden lider şirketlerle iş birliğine imza atarak müşterilerine yeni servisler sunduklarını belirterek, tüzel müşteriler için yepyeni bir hizmeti hayata geçirdiklerini bildirdi.

Sundukları yeni hizmetle, müşterilerin, artık tüm banka hesaplarını Akbank İnternet'ten takip edebileceğini kaydeden Yüce, "Bu hizmetin geliştirilmesi, Akbank'ın müşterilerimiz için bir platform haline gelmesinin ve açık bankacılık stratejimizin önemli bir adımı." açıklamasında bulundu.

Yüce, Akbank'ın uzun zamandır bu konuda projeler geliştirdiğini belirterek "Açık bankacılık çalışmaları bankamızda 2015'te başladı ve Akbank API portal 2016'da kullanıma açıldı. Bugüne kadar birçok iş ortağımızla bu API'ler üzerinden çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Açık bankacılık, müşteri odaklı vizyonumuzu destekleyerek, kurduğumuz iş birlikleri sayesinde müşterilerimize hem kendi temas noktalarımızda hem de banka dışı platformlarda hayatlarını kolaylaştıran hizmetler sunmamıza olanak sağlıyor." yorumunu yaptı.

"Şirket müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için önemli bir adım atıyoruz"

Burcu Civelek Yüce, artık Akbank müşterisi işletmelerin tüm bankalardaki hesaplarını Akbank İnternet'ten bir arada görebileceğini, nakit akışlarını ve bakiyelerini takip edebileceğini bildirdi.

Bugüne kadar e-ticaret, akaryakıt, ERP sistemleri ve birçok sektörün önde gelen kuruluşları ile iş birlikleri yaparak, yenilikçi hizmetleri farklı platformlarda hem bireysel hem tüzel müşterilere sunduklarını kaydeden Yüce, şu bilgileri verdi:

"Yeni hizmetimizle müşterimiz olan şirketlerin hayatını kolaylaştırmak için önemli bir adım daha atıyoruz. Akbank İnternet'te onlar için oluşturulan formla hesaplarının bulunduğu diğer bankalara gidip başvurularını yapabilecekler ve tüm Akbank hesaplarının yanında diğer banka hesaplarını bir arada görebilecekler. Bugün Türkiye'de şirketler birden fazla banka ile çalışıyor ve her bankada da birden fazla hesapları bulunuyor. Dolayısıyla gelen giden ödemelerin takibini yapmak, gün sonu kapanış bakiyelerini takip etmek gibi işlemler için her bankanın uygulamasına tek tek girmeleri ve hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor. Yeni hizmetle hem onların operasyonel hatalarını minimuma indirmeyi, hem de günlük bankacılık işlemlerinde müşterilerimize zaman kazandırmayı hedefliyoruz."

Yüce, müşterilere sundukları bu hizmetle bir platform olarak onlara hizmet edeceklerini belirterek, onlara büyüme yolculuklarında daha iyi destek verebileceklerini aktardı.

Açık bankacılığı uzun soluklu bir yolculuk olarak gördüklerini ve hem bireysel hem tüzel müşteriler için hazırlandıklarını kaydeden Yüce, gelecek dönemde sektörler arası sınırları belirsizleştiren yeni dijital servislerle müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

İnternet, Akbank, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şirketler tüm bankalardaki hesaplarını Akbank'tan takip edebiliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı! Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!         
14:20
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar         
13:28
Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu         
13:10
Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı         
12:50
Rizeli astronotlar sosyal medyayı salladı! NASA'dan gelen telefona cevap vermediler Rizeli astronotlar sosyal medyayı salladı! NASA'dan gelen telefona cevap vermediler         
12:48
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 14:39:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şirketler tüm bankalardaki hesaplarını Akbank'tan takip edebiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei