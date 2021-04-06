Şirketler tüm bankalardaki hesaplarını Akbank'tan takip edebiliyor

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, açık bankacılık kapsamında Akbank tüzel müşterilerinin tüm bankalardaki hesaplarını tek bir yerden takip edebileceklerini bildirdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar birçok sektörden lider şirketlerle iş birliğine imza atarak müşterilerine yeni servisler sunduklarını belirterek, tüzel müşteriler için yepyeni bir hizmeti hayata geçirdiklerini bildirdi.

Sundukları yeni hizmetle, müşterilerin, artık tüm banka hesaplarını Akbank İnternet'ten takip edebileceğini kaydeden Yüce, "Bu hizmetin geliştirilmesi, Akbank'ın müşterilerimiz için bir platform haline gelmesinin ve açık bankacılık stratejimizin önemli bir adımı." açıklamasında bulundu.

Yüce, Akbank'ın uzun zamandır bu konuda projeler geliştirdiğini belirterek "Açık bankacılık çalışmaları bankamızda 2015'te başladı ve Akbank API portal 2016'da kullanıma açıldı. Bugüne kadar birçok iş ortağımızla bu API'ler üzerinden çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Açık bankacılık, müşteri odaklı vizyonumuzu destekleyerek, kurduğumuz iş birlikleri sayesinde müşterilerimize hem kendi temas noktalarımızda hem de banka dışı platformlarda hayatlarını kolaylaştıran hizmetler sunmamıza olanak sağlıyor." yorumunu yaptı.

"Şirket müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için önemli bir adım atıyoruz"

Burcu Civelek Yüce, artık Akbank müşterisi işletmelerin tüm bankalardaki hesaplarını Akbank İnternet'ten bir arada görebileceğini, nakit akışlarını ve bakiyelerini takip edebileceğini bildirdi.

Bugüne kadar e-ticaret, akaryakıt, ERP sistemleri ve birçok sektörün önde gelen kuruluşları ile iş birlikleri yaparak, yenilikçi hizmetleri farklı platformlarda hem bireysel hem tüzel müşterilere sunduklarını kaydeden Yüce, şu bilgileri verdi:

"Yeni hizmetimizle müşterimiz olan şirketlerin hayatını kolaylaştırmak için önemli bir adım daha atıyoruz. Akbank İnternet'te onlar için oluşturulan formla hesaplarının bulunduğu diğer bankalara gidip başvurularını yapabilecekler ve tüm Akbank hesaplarının yanında diğer banka hesaplarını bir arada görebilecekler. Bugün Türkiye'de şirketler birden fazla banka ile çalışıyor ve her bankada da birden fazla hesapları bulunuyor. Dolayısıyla gelen giden ödemelerin takibini yapmak, gün sonu kapanış bakiyelerini takip etmek gibi işlemler için her bankanın uygulamasına tek tek girmeleri ve hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor. Yeni hizmetle hem onların operasyonel hatalarını minimuma indirmeyi, hem de günlük bankacılık işlemlerinde müşterilerimize zaman kazandırmayı hedefliyoruz."

Yüce, müşterilere sundukları bu hizmetle bir platform olarak onlara hizmet edeceklerini belirterek, onlara büyüme yolculuklarında daha iyi destek verebileceklerini aktardı.

Açık bankacılığı uzun soluklu bir yolculuk olarak gördüklerini ve hem bireysel hem tüzel müşteriler için hazırlandıklarını kaydeden Yüce, gelecek dönemde sektörler arası sınırları belirsizleştiren yeni dijital servislerle müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.