Turkcell, yazılım şirketi SAS ile işbirliği yaptı - Son Dakika

Turkcell, yazılım şirketi SAS ile işbirliği yaptı

04.01.2021 10:27
Turkcell, yazılım şirketi SAS ile işbirliği yaptı, System.String[]

Turkcell Dijital İş Servisleri, analitik ve yapay zeka liderlerinden biri olan SAS ile örnek bir işbirliğini hayata geçirdi.

Turkcell Dijital İş Servisleri, analitik ve yapay zeka liderlerinden biri olan SAS ile örnek bir işbirliğini hayata geçirdi. Bu sayede şirketler, kendi verilerini SAS'ın analitik zekasını kullanarak Turkcell Bulut'ta yönetebilecek.

Turkcell Dijital İş Servisleri, ileri analitik ve yapay zekada dünya liderlerinden olan yazılım devi SAS ile işbirliğine imza attı. Yapılan iş birliği kapsamında, şirketlere operatörün güçlü bulut altyapısı, büyük veri ve dijital servisler alanındaki uzmanlığı ile SAS'ın analitik ve yapay zeka alanlarındaki yetenekleri bir arada sunulacak. Turkcell SAS Analitik Çözümler çatısı altında sunulan ürünlerle ilk yatırım maliyeti olmadan hızlı kurulum yapılarak maliyet ve zaman tasarrufu sağlanacak. Operatörün güçlü bulut altyapısı ve SAS deneyimi ile ihtiyaca uygun olarak tek elden sunulan bu çözümler arasında Turkcell SAS İş Zekası, Turkcell SAS Analitik Zeka ve Turkcell SAS İleri Analitik Zeka yer alıyor.

"Veriden işine değer katan şirketler rekabette öne çıkacak"

SAS ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şöyle konuştu: "Kurumlarımızın uçtan uca dönüşümüne eşlik ettiğimiz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile ihtiyaca uygun yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda gerek yerli gerekse de uluslararası şirketlerle iş birliğine giderek kurumlarımızın taleplerini tek noktadan karşılamak için çalışıyoruz. Son olarak analitik lideri SAS ile önemli bir iş ortaklığı gerçekleştirdik. Bu sayede şirket olarak dijital dönüşüm danışmanlığımız ile kurumsal müşterilerimize SAS'ın analitik zekasını kullanmaları için ihtiyaç duydukları çözümleri sağlıyoruz. Veriden işine değer katan şirketlerimizin rekabette öne çıkacağı bilinciyle hareket ederek şirketlerimize Turkcell Bulut'ta kendi verisini SAS'ın analitik yeteneğiyle işleme imkanı tanıyoruz. Böylece Türkiye'deki şirketlerin verisini yine ülkemiz sınırları içerisinde saklıyoruz".

İşbirliğini değerlendiren SAS Güneydoğu Avrupa Bölgesi Genel Müdürü Tayfun Topkoç, "Turkcell ile Türkiye'nin ekonomisinde katma değer oluşturacak bulut bilişimi alanındaki ortaklığımız sayesinde analitik iş çözümlerinin daha hızlı hayata geçeceği bulut ortamı sunuyoruz. İş birliğimiz dahilinde analitik yöntemler kullanma vizyonu olan, verisi bulunan ve bu veriden değer üretmek isteyen tüm kurumlara ihtiyaçlarına yönelik çözümler sağlayabileceğiz. Ayrıca Türkiye'nin verilerinin ülke içerisinde korunması stratejisini izleyerek milli bulut bilişim altyapısı ile dijital dönüşümüne katkı sağlamaktan ve bu yatırımı yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde firmaların verilerini yurt dışına çıkarmadan kolaylıkla analitik ve yapay zekayla değere dönüştürebileceklerine inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Turkcell, yazılım şirketi SAS ile işbirliği yaptı
Turkcell, yazılım şirketi SAS ile işbirliği yaptı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Yapay Zeka, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turkcell, yazılım şirketi SAS ile işbirliği yaptı - Son Dakika


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