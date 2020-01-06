Turkcell Dijital İş Çözümleri tarafından Enerji Tasarrufu Haftası'nda hayata geçirilen Turkcell Enerjim servisi, enerji tüketiminin anlık takibini sağlayacak ve bu sayede şirketler yılda yüzde 15 kadar tasarruf edecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in iştiraki Dijital İş Çözümleri perakende, sağlık, finans, lojistik, üretim, enerji, tekstil gibi pek çok sektöre özel olarak sunduğu uçtan uca çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin enerji tasarrufuna katkı sağlayacak olan "Turkcell Enerjim Servisi", enerji tüketiminin anlık takibine imkan tanıyarak verimliliğe katkı sağlıyor.

Kurumların enerji tüketimini kontrol altına alarak verimliliklerini artırmalarını ve enerji maliyetlerini düşürmelerini sağlayan "Turkcell Enerjim Servisi" ile herhangi bir ilk yatırım maliyetine gerek olmadan enerji tüketimleri anlık olarak takip edilebiliyor, kontrol altına alınıyor. Akıllı cihaz ve sensörler ile toplanan enerji tüketimi verileri servis platformuna iletilerek anlamlandırılıyor, analiz raporları ve bildirimler sunuluyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına ara vermeden devam eden Turkcell, bu amaçla enerji tasarrufuna yönelik teknoloji ve uygulamalarını iş süreçlerinin her aşamasında hayata geçiriyor. Sadece 2019 yılında 94 milyon kilovat saati aşan enerji tasarrufu ile ülke ekonomisine 60 milyon TL katkı sağlayan Turkcell, bu sayede 35 bin hanenin bir yıllık toplam elektrik tüketimi kadar tasarruf sağladı. Böylece çevreye yaklaşık 56 bin ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleşirken 100 bin adeti aşan yetişkin kızılçam ağacının yaptığına eşit oranda karbondioksit azaltımı sağlandı.

"Türkiye'nin enerji ihtiyacına özel çözümler üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Turkcell olarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefine katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, bir yandan üzerlerine düşeni yerine getirirken diğer yandan çözümlerle şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin enerji kaynaklarının verimli kullanılması için şirketlere sundukları "Kopilot Filom" ve bulut platformları gibi akıllı ulaşım ve endüstri çözümlerinin bulunduğunu vurgulayan Özata, şunları kaydetti:

"Son olarak Enerji Tasarrufu Haftası'nda kullanıma sunduğumuz Turkcell Enerjim Servisimiz ile de şirketlerimize yüzde 15 tasarruf imkanı sunmayı hedefliyoruz. Turkcell olarak da kararlılıkla uyguladığımız sürdürülebilirlik programımız sayesinde sadece enerjide geçtiğimiz yıl 94 milyon kilovat saati aşan enerji ile 60 milyon TL'lik tasarruf sağladık. 2030 yılında elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyen bir şirket olarak önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin enerji ihtiyacına özel çözümler üretmeye devam edeceğiz."