"Şirketler yok olacak parçaları üretiyor, değişim şart"
28 dakika önce
Otomotiv endüstrisindeki değişime dikkati çeken Steven Young, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 80'inden fazlasının 2025'ten sonra yok olacak parçaları ürettiklerini vurguladı, dönüşüm gerektiğini ifade etti.
Otomotiv endüstrisindeki değişime dikkati çeken Steven Young, Türkiye
'deki şirketlerin yüzde 80'inden fazlasının 2025'ten sonra yok olacak parçaları ürettiklerini vurguladı, dönüşüm gerektiğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:39
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