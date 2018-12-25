Şirketlere "Kredi Teminatı İçin Tapu" Sağlayan Girişimciler

Bazı girişimciler, ticari kredi için "teminat ihtiyacı olan" şirketlere "ipoteksiz tapu devri" sağladıklarını iddia ediyorlar.

Bazı girişimciler, ticari kredi için "teminat ihtiyacı olan" şirketlere "ipoteksiz tapu devri" sağladıklarını iddia ediyorlar.



Bu girişimciler portföylerinde otel, iş merkezi, dükkan, daire gibi taşınmazların olduğunu belirtiyorlar. İleride doğabilecek olumsuzluklara karşı teminat arayışında bulunan işletme ile önceden sözleşme yaptıklarını, işletmenin de bu mülkleri teminatlarında kullanıp nakit ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretebileceklerini ifade ediyorlar.



Girişimciler, sistemin işleyişini de kurdukları web sitelerinde şöyle tanımlıyorlar:



"Alıcı şirketin gerekli istihbarat yapılıp, banka referanslarının da alınmasının ardından, karşılıklı gizlilik ve ileride ortaya çıkabilecek olumsuz etkenlere karşı, gerekli sözleşmeler yapıldıktan sonra, size sunacağımız fırsat ve satılabilirlik kabiliyetine sahip gayrimenkul portföyünden seçeceğiniz gayrimenkulü kendi çalıştığınız banka ile değerini belirlemek amacıyla yapacağınız ekspertiz değer raporu üzerinden örneğin gayrimenkulün ekspertiz değer rakamı "bir milyon lira" olarak düşünelim. Tapu devir işlemleri sırasında (imza aşamasında) gayrimenkulün değeri üzerinden yüzde 20'lik bölümünü (200 bin lira) nakit olarak, kalan yüzde 80'lik bölümünü (800 bin lira) ilk üç ayı ödemesiz, 12 ile 15 aylık eşit taksitlendirmeyle, şirketinizin sıra vadeli çeklerini kullanarak satış tamamlanır. Gayrimenkul devir aşamasında üzerine ipotek ya da şerh koyulmaz. Bu yolla, devraldığınız satılabilir durumda olan gayrimenkulü ilgili banka ya da finans kuruluşuna teminat olarak sorunsuz bir şekilde sunabilmeniz amaçlanıyor. Gayrimenkul portföyümüzde dükkan, oteller, iş merkezleri, daireler, villalar gibi taşınmazlar bulunuyor." - İstanbul

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