Şirketlere online kiralama kolaylığı - Son Dakika

Şirketlere online kiralama kolaylığı

2012 yılında LeasePlan tarafından kurulan online filo kiralama sitesi tiklakirala.com yeni sürümünde ikinci el kiralama bölümünü güçlendirdi.

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2012 yılında LeasePlan tarafından kurulan online filo kiralama sitesi tiklakirala.com yeni sürümünde ikinci el kiralama bölümünü güçlendirdi. Böylece, siteden düşük kilometreli, kaliteli ve teslime hazır ikinci el araçlara ait tüm bilgilere artık saniyeler içerisinde erişilebiliyor. Araç ihtiyacı olan şirketler, siteye üye olarak ister sıfır ister ikinci el şirket aracını dakikalar içinde kiralıyor ve araçlarının teslimatına kadar olan tüm süreci online takip edebiliyorlar.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan'in, 2012 yılında hizmete açtığı ve kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürekli güncellemeye devam ettiği Tıkla Kirala, yepyeni yüzü ile hizmete devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre tüm kiralama işleminin online olarak yürütüldüğü Tıkla Kirala yenilenen ara yüzüyle ziyaretçilerine daha hızlı deneyim sunarken, her ihtiyaca yanıt veren kullanıcı dostu bir yapıya da geçti. Sitenin en önemli yeniliklerinden birisi ise ikinci el kiralama bölümündeki özellikler oldu. İkinci el kiralama bölümünü güçlendiren sitede; kaliteli ve teslime hazır ikinci el araçlara ait bilgilere saniyeler içerisinde erişilebiliyor.

LeasePlan'in kiralama süresini tamamladıktan sonra geri dönen, bakımları tam ve tekrar kiralanmaya hazır ikinci el araçlarının yer aldığı bölümde, araçlarla ilgili fiyat bilgisi de şeffaf bir şekilde bulunabiliyor. Yenilenen tiklakirala.com'da ziyaretçiler operasyonel ihtiyaçlarına göre ek hizmetleri, finansal planlamalarına göre farklı ödeme şekillerini de kiralama paketine sadece birkaç tıkla uçtan uca online bir teklif alma ve sipariş oluşturma imkanına sahip oluyor. Hatta daha sonra değerlendirmek için beğendiği araçları favorilerine ekleyip gereklilik durumunda yalnızca tek bir tıkla siparişini tamamlayabiliyor.

Tıkla Kirala'nın kullanıcılarına sunduğu avantajlar yalnızca sipariş oluşturma safhasına kadar sürmüyor. Oluşturulan siparişin kredibilite değerlendirmesi, araç tedariki ve teslimatı gibi tüm süreç adımları, yine kullanıcıların web sitesi üzerinden rahatlıkla takip edebileceği bir yapıda sunuluyor.

"Şirketler kiralama yaparak bütçelerini daha iyi yönetebilir"

Söz konusu site sayesinde özellikle KOBİ ve şahıs şirketlerinin araç ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde üstelik tamamen online olarak karşılayabileceğini belirten LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, özellikle 2019 sonunda çıkan yeni vergi yasası ile şirket aracı giderlerine getirilen kısıtlamalar sonucu kiralamanın avantajlarının daha da arttığını dile getirdi. Türkay Oktay, "Aylık kirası 5 bin 500 TL ve altında olan şirket araçlarının bakım, onarım, MTV gibi gider kalemlerinin satın almanın aksine yüzde 100 giderleştirilebilmesi; yine amortisman kalemi satın almada farklı limitler dahilinde giderleştirilirken kiralamada bu kalemin yüzde 100 giderleştirilmesi gibi düzenlemeler; operasyonel kiralamayı çok daha avantajlı hale getiriyor. İşletmeler bu avantajlara, operasyonel kiralamanın getirdiği konfora ve tabii ki LeasePlan kalitesine, 7-24 online ve şeffaf kiralama teklifleri sunan tiklakirala.com'da çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilir ve bu şekilde bütçelerini daha iyi yönetebilir" diye konuştu.

Her ölçekten işletme internetten kiralıyor

Şirket aracı ihtiyaçlarına yönelik tekliflerin sunulduğu platformda, uzun dönemli şirket aracı kiralayabilmek için sadece internet erişimli bir cihaza ve tüzel kişiliğe sahip olmak yeterli oluyor. Bununla beraber, daha avantajlı filo kiralama bütçeleri için ikinci el araç seçenekleri de Tıkla Kirala'da yer alıyor. - İSTANBUL

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 11:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şirketlere online kiralama kolaylığı - Son Dakika Ekonomi

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