Şirketlere özel dizüstü bilgisayar serisi - Son Dakika

KURUMSAL pazara özel teknolojiler geliştiren Asus Business, profesyoneller için ürettiği dizüstü ExpertBook P serisini Türkiye'de satışa sundu.

Teknolojik cihazlarda fiyat yükselişi nedeniyle tüketicilerin hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürün arayışı artarken, kurumsal pazara yönelik teknolojiler geliştiren Asus Business, profesyoneller için ürettiği ExpertBook P serisini Türkiye'de satışa sundu.

Fiyata göre ürün- performans değerlendirmesi yapan kullanıcılar için P serisini duyuran Asus, Türkiye'ye P1440, P2540, P3540, P2451 ve P5440 olmak üzere 5 farklı notebook modeli getireceklerini açıkladı. HIZLI VE GENİŞ DEPOLAMAP serisindeki tüm cihazlarda hem SSD hem de HDD çözümlerinin aynı anda sunulacağı aktarılırken, depolama teknolojileri de fiyatıyla paralellik göstererek SATA ya da PCIe olarak ayrılacak ve yine depolama alanı noktasında da müşteriler kendisi için en uygun donanımı seçebilecek.180 DERECE AÇILABİLİYOR Özellikle iş hayatında, profesyonel kullanıcılar için cihazların kullanım esnekliği önem kazanırken, P serisindeki tüm cihazların menteşelerinin 180 derece açılabilen yapısı, tercih sebebi haline geliyor. Günlük kullanımda diğer bir önemli noktanın ise taşınabilirlik olduğunu söyleyen marka, P serisindeki cihazların dünya standartlarında bir mobilite sunduğunu aktarırken, bazı modeller ile ilgili şu bilgileri paylaştı; "P1440 modeli dünyanın en hafif optik sürücüye sahip cihazı, P3540 modeli 16 saat pil ömrü sunan dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı ve P5440 modeli ise dünyanın en hafif çift depolamaya sahip cihazıdır."PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ

?P serisi ayrıca klavye testleri, giriş - çıkış port testleri, yüksek ve düşük sıcaklık testleri ile çarpma testleri gibi bir çok testten geçirilirken, iş hayatındaki yoğun tempoya ayak uydurabilmesi için 12 ile 16 saat pil ömrünün çok kritik olduğu belirtildi. Cihazlarda ayrıca yüz tanıma ve parmak izi okuyucu ile kullanıcı güvenliğinin de üst seviyede olduğu kaydedildi.