Son Dakika Haberleri: Şirketlere yeni dönemde nefes aldıracak model; ‘iş birlikteliği’
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Şirketlere yeni dönemde nefes aldıracak model; ‘iş birlikteliği’

1 dakika önce

Yeni dönemin iş modeline 'iş birlikteliği' kavramıyla açıklayan Koç Holding şirketlerinden Zer'in Genel Müdürü Mehmet Apak, bu ifadenin artık iş dünyasının sağlıklı nefes almasını sağlayacak önemli bir unsur olarak öne çıktığını söyledi.

Şirketlere yeni dönemde nefes aldıracak model; ‘iş birlikteliği’, System.String[]

Yeni dönemin iş modeline 'iş birlikteliği' kavramıyla açıklayan Koç Holding şirketlerinden Zer'in Genel Müdürü Mehmet Apak, bu ifadenin artık iş dünyasının sağlıklı nefes almasını sağlayacak önemli bir unsur olarak öne çıktığını söyledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:05 
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